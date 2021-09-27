Google Doodle Ekranına Taşındı - Haberler
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Google Doodle Ekranına Taşındı

Google - Haberler | Gündem
Google Doodle Ekranına Taşındı

Google Google'ın özel köşesi Doodle'a taşındı.

Google Doodle ekranına kapak oldu.
Google
Gündeme göre değişiklik gösteren ve ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gören bu hizmetin detaylarını sizler için araştırdık. İnternet ortamında dünyanın en çok ziyaret edilen sayfası sizin de bildiğiniz üzere tartışmasız Google ana sayfasıdır. Google , internet araması, çevrimiçi bilgi dağıtımı, reklam teknolojileri ve arama motorları için yatırımlar yapan çok uluslu Amerikan anonim şirketidir. 1998 yılından bu yana çalışmalarını sürdüren Google'ın en bilindik çalışmalarından biri olan Doodle ziyaretçileri sürprizleriyle şaşırtıyor. Günün anlam ve önemini belirtmek için Google kelimesinde olduğu gibi sürekli değişen sözcüklerle kullanıcı karşısına çıkan Doodle ziyaretçilerine bu alanda çok faydalı bir hizmet sunmuş oluyor. Yoğun iş temposundan gündeme dair gelişmelerden uzak kalan internet kullanıcıları Google gibi popüler kelimelerinden Doodle sayesinde haber dar olup, önemli ve özel günlerden de geri kalmamış oluyor.

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Haber: Google Doodle Ekranına Taşındı - Haberler
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