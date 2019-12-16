Google'dan yeni Android telefonlar için Türkiye ile iş birliğini sonlandırma uyarısı
Google'dan Türkiye ile iş birliğini sonlandırma uyarısı
16.12.2019 13:02 | Son Güncelleme: 16.12.2019 13:02
Google, Türkiye'de yeni çıkacak Android telefonların lisansı konusunda Türk ortaklarıyla iş birliğini sonlandıracağı uyarısında bulundu.
Google'ın Reuters'a gönderdiği açıklamada "Türkiye'de piyasaya sürülecek yeni Android telefonlar üzerinde işbirliğine son vereceğimiz konusunda Türk ortaklarımızı bilgilendirdik." denildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com