Google'dan Uzaktan/Evden Çalışanlara 1000 Dolar!
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Google'dan Uzaktan/Evden Çalışanlara 1000 Dolar!

Google, koronavirüs tedbirleri kapsamında Mart ayı başında binlerce çalışanını evden/uzaktan çalışma modeline

Google'dan Uzaktan/Evden Çalışanlara 1000 Dolar!
27.05.2020 13:47 | Son Güncelleme: 27.05.2020 13:51

Google, koronavirüs tedbirleri kapsamında Mart ayı başında binlerce çalışanını evden/uzaktan çalışma modeline geçirmişti. Arama motoru devi, yaklaşık üç ay sonra kademeli, aşamalı olarak ofislerini yeniden açma kararı aldı.

Google Ofisleri Ne Zaman Açılacak?

Bu zorlu dönemde çalışanlarının sağlığı için Google da birçok teknoloji şirketi birtakım önlemler aldı. Koronavirüsün Türkiye'de de kendisini gösterdiği Mart ayında şirket çalışanlarının büyük çoğunluğunu evden çalışma sistemine dahil etti, pozisyonları uzaktan çalışmaya müsait çalışanlarına sene sonuna kadar da evden çalışma izni verdi. Ancak ofisten çalışmak zorunda olan çalışanların da sayısı bir hayli fazla. Şirket, 6 Temmuz'dan itibaren belli başlı şehirlerdeki ofis binalarının açılacağını ve az sayıda çalışana sınırlı, dönüşümlü olarak geri dönme fırsatı sunulacağını açıkladı. Google, çalışanlarının güvenliğini sağlamak için ofislerinde katı sağlık ve güvenlik önlemleri alacak ve binanın yaklaşık yüzde 10'luk bölümü dolu olacak.

Rotasyon programının Eylül ayında daha da ölçeklendirilmesi ve bina doluluk oranının yüzde 30'a çıkarılması bekleniyor. Ofise geri dönme, Google çalışanlarının büyük çoğunluğu için yıl sonuna kadar isteğe bağlı olacak, fiziksel çalışma alanına ihtiyaç duyan çalışanlara 10 Haziran'a kadar bilgilendirme yapılacak.

Uzaktan Çalışanlara 1000 Dolar!

Çoğu Google çalışanı yılın geri kalanında evden çalışacak. Şirket, uzaktan çalışmayı kolaylaştırmak adına ekipman ve ofis eşyaları gibi ihtiyaçları için çalışanlarına 1000 dolar verecek.

Facebook gibi bazı teknoloji devleri, çalışanlarının süresiz olarak evden çalışmasına izin verse de Google CEO'su Sundar Pichai, şirketin tamamen uzaktan çalışma planının olmadığını söyledi.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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