Google'dan Türkiye'nin ilk kadın tıp doktoru Safiye Ali'nin doğum gününe özel 'doodle' Safiye Ali kimdir?

Google, internette arama yapmak isteyenleri ana sayfasında türkiye'nin ilk kadın tıp dokturu Safiye Ali için hazırlanan 'doodle' ile karşıladı. Google'dan Türkiye'nin ilk kadın tıp doktoru Safiye Ali'nin doğum gününe özel 'doodle' Safiye Ali kimdir?

Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek, dikkati çekmeyi amaçlıyor. Özel tasarımlı logonun üstüne tıklanarak, o güne, kişiye, konuya özel daha ayrıntılı bilgilere erişebiliyor. Google'dan Türkiye'nin ilk kadın tıp doktoru Safiye Ali'nin doğum gününe özel 'doodle' Safiye Ali kimdir?

GOOGLE'DAN TÜRKİYE'NİN İLK KADIN TIP DOKTORU SAFİYE ALİ'NİN DOĞUM GÜNÜNE ÖZEL 'DOODLE'

Google, Safiye Ali'nin 127. doğum gününe ana sayfasında yapmış olduğu 'doodle' ile kutladı. Google ana sayfasında yer alan görselli alana, Türkiye'nin ilk kadın tıp doktoru Safiye Ali'nin portresinin ve tıbbi araçların görsellerini kullanarak, tarihteki yerini belli etti. Google'ın, 'doodle' tıklandığında Türkiye'nin ilk kadın tıp doktoru Safiye Ali hakkındaki bilgilere ayrıntılı olarak ulaşılabiliyor.

-Safiye Ali-

SAFİ ALİ KİMDİR?

Safiye Ali, 2 Şubat 1894 yılında dünyaya geldi. Safiye Ali İstanbul'da Amerikan Kız Koleji'nde öğrenim gördükten sonra,Almanya'ya giderek ile Würzburg Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğrenim gördü. 1921 yılında 'bebeklerde iç Pakimenenjit kanaması' hakkındaki tezi ile diplomasını aldı. 1923 yılının Haziran ayında tıp ruhsatını almasıyla Türkiye'nin ilk kadın doktoru unvanını aldı. Ayrıca,Amerikan Koleji bünyesinde açılan ilk kız tıp okulunda jinekoloji ve obstetrik dersleri vererek kızlara tıp eğitimi veren ilk kadın öğretim üyesi olarak tarihe geçti.

Safiye Ali, mesleki çalışmalarının yanı sıra İstanbul'da başlayan feminist harekete katıldı ve Türk Kadınlar Birliği'nin Sıhhiye Komisyonu başkanlığını üstlendi. Kanser teşhisi konulması üzerine Türkiye'den ayrılarak Almanya'ya yerleşti.Safiye Ali, 5 Temmuz 1952 yılında Dortmund'da hayatını kaybetti