Google'dan Sosyal Mesafeyi Korumaya Yardımcı Araç: Sodar Sosyal mesafe kuralı, koronavirüs tedbirlerinin başında geliyor. Virüsün yayılmasını önlemek, durdurmak amacıyla alınan tedbir olan sosyal mesafeyi korumak biraz zor.

Sosyal mesafe kuralı, koronavirüs tedbirlerinin başında geliyor. Virüsün yayılmasını önlemek, durdurmak amacıyla alınan tedbir olan sosyal mesafeyi korumak biraz zor. En az 1.5 metre mesafeyi korumak hem açık alanda hem de kapalı alanlarda zor. Google, bu soruna çözüm getiren bir araç geliştirdi. Artırılmış gerçeklikten güç alan Sodar, Android kullanıcılarına sunuldu.

Sosyal mesafe, yeni tip koronavirüs Kovid-19 ile hayatımıza giren bir şey ve yeni normal hayatta kazandığımız alışkanlıklardan biri. Sağlık Bakanı'nın açıklamasına göre, virüsün bulaşmaması için kişilerle aramızda en az 1.5 metre mesafeyi korumamız gerekiyor. Süpermarkette veya diğer kamusal alanlarda sosyal mesafe kuralını uygulamak zor olabiliyor. Neyse ki Google, bu durumlarda bize yardımcı olacak bir araç geliştirdi: Sodar.

Artırılmış Gerçeklik (AR) Teknolojisinden Faydalanıyor

Sodar adında araç, artırılmış gerçeklik teknolojisini kullanıyor. Web XR ve artırılmış gerçekliği kullanarak çevrenizde -iki metrelik yarıçapta- bir halka oluşturuyor. Bu şekilde kişilere ne kadar yakın olduğunuzu, sosyal mesafeyi koruyup korumadığınızı hızlı bir şekilde görüp buna göre hareket edebiliyorsunuz.

Sadece Android Cihazlarda!

Google'ın sosyal mesafe aracını denemek isteyenler için, Sodar'ın sadece Android cihazlarda ve Chrome tarayıcı üzerinden kullanılabilir olduğunu belirtelim.