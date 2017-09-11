Google'dan Rekor Para Cezasına İtiraz

Teknoloji şirketi Google, Avrupa Komisyonu'nun verdiği 2,42 milyar euroluk para cezasına karşı temyiz başvurusunda bulundu.

Google'dan Rekor Para Cezasına İtiraz

Teknoloji şirketi Google, Avrupa Komisyonu'nun verdiği 2,42 milyar euroluk para cezasına karşı temyiz başvurusunda bulundu.

Kaynak: Dunya.com