Google'dan İlkbaharın Gelişine Özel Doodle! Küresel ölçekte en çok tercih edilen arama motoru konumunda bulunan Google, yayınladığı yeni Doodle ile birlikte ilkbaharın gelişini kut

Küresel ölçekte en çok tercih edilen arama motoru konumunda bulunan Google, yayınladığı yeni Doodle ile birlikte ilkbaharın gelişini kutladı.

Google'dan Yeni Doodle!

Bugün itibarıyla Google'a giriş yapan ziyaretçiler 'İlkbahar Geldi!' temalı Doodle ile karşılaştılar.

Türkiye'nin de bulunduğu kuzey yarım kürede ilkbahar mevsimi 20 Mart itibarıyla başlıyor ve 21 Haziran itibarıyla yerini yaz mevsimine bırakıyor.

İlkbahar veya İlkyaz, doğa döngüsünde kış ile yaz arasındaki mevsim. Kuzey yarım kürede Mart ve Haziran arasıdır. İlkbaharda ağaçlar çiçek açar, hava sıcaklığı artmaya başlar. Bu mevsimde karların erimesi ve bol miktarda yağışın olması ile su yatakları olan dereler, göller, göletler ve barajlar su ile dolar.

Bilhassa bu mevsimde yerel hava depresyonu olarak meydana gelen hava değişikliklerinde, halk arasında Kırk İkindi adı verilen sağanak yağışlar başlar. Bu yağışlarla şiddetli gök gürültüsü, yıldırım düşmesi, dolu tehlikesi ve sel felaketleri de görülür. Bazen bu yağışlar çiftçilere çok zarar verir.

İnsanlar üzerinde de sağlık açısından olumsuz etkileri olabilir. Yorgunluk, halsizlik ilkbaharın insanlar üzerindeki olumsuz etkilerindendir. Bu duruma tıp dilinde kısaca bahar yorgunluğu denir.