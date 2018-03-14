Google'dan Bitcoin'e Darbe

Google, kripto paralarla ilgili reklamları yakında tüm platformlarından kaldıracağını duyurdu.

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Teknoloji devi, ICO'lar, dijital para borsaları, dijital cüzdanlar ve yatırım tavsiyeleriyle ilgili tüm reklamları kaldıracağını söyledi. Haziran 2018'de devreye girecek olan engel, dijital para geliştiricilerinin de AdWords'ü kullanarak hizmetlerini tanıtamayacağı anlamına geliyor.

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"Son Derece Dikkatli" Yaklaşmalı

Google, finansal hizmet ürünleriyle ilgili ilkelerinde yaptığı güncellemede yeni yönetmeliklerin Google hizmetlerini kullanan toplayıcı ve bağlı kuruluşlara da uzayacağını söyledi. Google'ın sürdürülebilir reklamların direktörü Scott Spencer, firmanın bu sürpriz hamlesiyle ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Elimizde şifreli para birimlerinin geleceğini gösteren bir kristal topumuz yok, ancak yeterince müşterinin zarar gördüğünü veya zarar görme potansiyelinin olduğunu, dolayısıyla bu alana son derece dikkatle yaklaşmamız gerektiğini gördük."

Spot forex ve finansal bahislerle ilgili Adwords üzerinde reklam vermek isteyenlerin de artık Google'ın sertifikasyon sürecinden geçmesi gerekecek. Sertifikasyon süreci şu an açık durumda ancak Google, bu süreci başarıyla geçmek isteyenlerin ilgili finansal hizmetlerini hedeflenen ülke veya ülkelerdeki yetkili hizmetler üzerinde kayıt ettirmiş olmasının gerektiğini, bunun yanında yasal gereksinimleri karşıladıklarını ispatlamalarının gerekeceğini belirtti.