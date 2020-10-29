Google'dan 29 Ekim'e özel doodle geldi!
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Google'dan 29 Ekim'e özel doodle geldi!

29.10.2020 10:19 | Son Güncelleme: 29.10.2020 10:27
Google'dan 29 Ekim'e özel doodle geldi!

29 Ekim için özel doodle hazırlayan Google, bunu takipçilerinin beğenisine sundu. Oldukça beğenilen doodle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir illustratörünü içeriyor. Peki, doodle ayrıntıları nasıl?

Google her yıl belli özel günelrde o ülkeler için özel sayılabilecek günlerde Google aama çubuğunun üstüne belirli doodle'lar hazırlıyor. Bugün de 29 Cumhuriyet bayramı sebebiyle Google oldukça etkili ve güzel bir doodle hazırladı.

29 EKİM'E ÖZEL DOODLE

Hazırlanan doodle'da bir çok renkli detay var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir illustratörünü içeren doodle oldukça özei ve güzel hazırlanmış doodle ile Türk kullanıcılarına bir jest yapmış oldu.

GOOGLE'IN TÜRKİYE İÇİN HAZIRLADIĞI DİĞER DOODLE'LAR

Google'dan 29 Ekim'e özel doodle geldi
Google'dan 29 Ekim'e özel doodle geldi
Google'dan 29 Ekim'e özel doodle geldi
Google'dan 29 Ekim'e özel doodle geldi

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