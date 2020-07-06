Google'da Trump'la aynı kaderi paylaşıyor, durumuna isyan ediyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Google'da Trump'la aynı kaderi paylaşıyor, durumuna isyan ediyor

Antalya'da İranlı bir turistin otobüste unuttuğu 30 bin lirayı aşkın dövizi sahibe teslim ettiği için sosyal medyada yapılan 'salak' yorumu sonrası verdiği tepkiyle arama motoru Google'da 'salak şoför' yazılınca ilk sırada çıkan Barış Özer, ABD Başkanı Donald Trump'la aynı kaderi...

Google'da Trump'la aynı kaderi paylaşıyor, durumuna isyan ediyor
06.07.2020 14:18 | Son Güncelleme: 06.07.2020 14:21

Antalya'da İranlı bir turistin otobüste unuttuğu 30 bin lirayı aşkın dövizi sahibe teslim ettiği için sosyal medyada yapılan 'salak' yorumu sonrası verdiği tepkiyle arama motoru Google'da 'salak şoför' yazılınca ilk sırada çıkan Barış Özer, ABD Başkanı Donald Trump'la aynı kaderi paylaştıklarını söyledi. Özer, "Türkçe olarak salak yazınca ben çıkıyorum, İngilizce 'İdiot' kelimesini yazınca da Trump çıkıyor. İkimiz Trumpla kaderdaşız. Google'nin mağduruyuz." ifadelerini kullandı.

Antalya'da 22 Ekim 2019 tarihinde toplu ulaşım esnafı Barış Özer'in kullandığı VS18 Sarısu-Eski Varsak Hattı'nda İranlı Turist Ali Jafari'nin cüzdanını düşürdü. Seferinin tamamlayan şoför Özer ise otobüs içerisinde cüzdanı buldu ve içerisindeki 30 bin TL değerindeki dövizi sahibine teslim etti. 30 Ekim günüyse yine otobüsün kart basma ünitesi önünde unutulan ve içerisinde 95 TL ile kredi kartlarının bulunduğu özel güvenlik personeline ait cüzdanı sahibine teslim etti. Özer'in bu örnek davranışına ise sosyal medyadan bir kullanıcı 'salak' yorumunda bulundu. Yoruma medya aracılığıyla tepki gösteren Özer, kısa süre içerisinde dünyaca ünlü arama motorunda salak, salak şoför yazılınca kendisinin çıktığını görünce bu sefer Google'ye sitem etti.

Seo uzmanı durumuna üzülüp backlink çalışması yaptı

Özer'in bu durumuna üzülen Seo Uzmanı Bekir Soylu ise backlink çalışması yaparak Google'ye "namuslu şoför ve şerefli şoför' yazılınca Barış Özer'in ilk sayfada çıkmasını sağladı. Soylu, yaptığı çalışmayı, "Google da aramalarda kendisinin kötü şekilde aratıldığını söyleyen 'Namuslu ve şerefli şoför Barış Özer' için çok üzüldük. Ülkemizde böyle değerli kişilerin bu şekilde anılmasına gönlümüz razı olmadı ve bu konu da kendisine yardımcı olmaya karar verdiğimiz. Şoför Barış Özer hakkında bizde Namuslu ve şerefli şoför olarak google da olması gerektiğini düşünerek olarak bu konuda yardımcı olmak istedim ve çalışmalara başladım.

2 Kasımda başladığımız bu işle alakalı şuan 4 Kasım'da "Namuslu ve şerefli şoför" aramasında Google'da dünya geneli 1. sıradayız.

5 Kasım tarihli baktığımda şerefli şoför ve namuslu şoför aramasında 1. sırada olduğumuzu gördüm. Tanıyan varsa Barış beye haber verebilir." sözleriyle duyurdu.

"Salak git, salak gel' diyorlar"

İnternet üzerinden çalışmadan haberdar olan Özer, İhlas Haber Ajansı (İHA) aracılığıyla seo uzmanına teşekkür etti. Özer, "Bir abimiz yardımcı oldu. Bende sonradan gördüm. Bundan sonra namuslu şoför, şerefli şoför, dürüst şoför yazınca ben çıkıyorum. Güzel bir çalışma olmuş. İsmini bilmiyorum ama buradan kendisine çok teşekkür ediyorum. Gündemde de olduğu gibi, sosyal medya üzerinden yapılan yorumlar biraz tehlikeli seviyeye geldi. Google'da içinden cımbızla kelime seçiyormuş gibi seçmeye başladı. Bizim de adımız kötü yerlere gitti. Durakta adımı kullanmıyorlar. Salak git, salak gel gibi bir şey olduk. Hikayeden dolayı kimse Barış demiyor artık. Adımı kullanan yok." dedi.

"Trump ile kaderdaşız"

Özer 'salak' kelimesiyle Google'da arama yapıldığında ilk sayfada çıkan sonucun azaldığını ancak halen durduğunu belirterek, "Şuanda azaldı ama yine de salak yazınca çıkıyor. salak şoför yazınca tam çıkıyor. Türkçe olarak salak yazınca ben çıkıyorum, İngilizce 'İdiot' kelimesini yazınca da Trump çıkıyor. Türkçe olarak aptal Google yazılınca da Trump çıkıyor. Salak Google yazınca da ben çıkıyorum. İkimiz Trumpla kaderdaşız. Google'nin mağduruyuz. Google'ye nasıl sitem de bulunayım, koskoca Trump yazıyı kaldıramamış, biz nasıl kaldırtacağız bilmiyorum." diye konuştu.

"Çalana hırsız, verene salak diyorlar"

Kendisine salak yorumunda bulunan kişiyle karşılaşınca ne gibi tepki vereceği yönündeki soruyu da yanıtlayan Özer, "Adamın sayesinde adımız salağa çıktı. Çalana hırsız diyorlar, verene salak diyorlar, size bir gün akıllısı denk gelir görürsünüz" dedi.

"İş arayışındayım"

Son olarak pandemiden dolayı otobüs sahibinin çalışmaya ara verdiğini ve bu yüzden dolayı işsiz kaldığını sözlerine ekleyen, "Bin 583 lira kısa dönem ödeneği alıyorum. Ev kira. Onunla geçinmeye çalışıyoruz. Araç sahibi maliyeti kurtarmadığı için çalıştırmak istemedi. İş olsa çalışmak isterim. Geçinemiyorum. Araç çalışmaya başlar diyerek beklentiye girmiştim. Ama gün geçtikçe daha da zor duruma düştüm. Çünkü aldığım bin 583 lira kısa dönem parası ile geçinemiyordum. Bu ödenek gelecek ay o da bitiyor. En son Kızılay'dan sürekli kan bağışında bulunmuştum ve altın madalya almıştım. Parasız kaldım onu sattım. İş arayışındayım." ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bunalıma giren bir çocuk babası, 9. kattan atlayarak intihar etti Haber
Bunalıma giren bir çocuk babası, 9. kattan atlayarak intihar etti
Son dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlamada saldırı ve sabotaj izine rastlanmadı Haber
Son dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlamada saldırı ve sabotaj izine rastlanmadı
18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar Haber
18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar
3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim Haber
3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim
Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor Haber
Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor
İstanbul'da 66 yaşındaki hademeden 7 yaşındaki kıza istismar! 'Kimseye anlatma' diye uyarmış Haber
İstanbul'da 66 yaşındaki hademeden 7 yaşındaki kıza istismar! "Kimseye anlatma" diye uyarmış
Küçük çocuğun çığlıkları sonrası bölgeye koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
Küçük çocuğun çığlıkları sonrası bölgeye koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
13 yaşındaki kız '10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım' demişti! Bebeği dünyaya geldi
13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi
Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı
Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı
Çin'de koronadan sonra 'bubonik veba' paniği! 24 saat içinde öldürüyor
Çin'de koronadan sonra "bubonik veba" paniği! 24 saat içinde öldürüyor
Vaka sayısı arttığı için Bakan Koca'nın uyardığı Gaziantep'te düğünlerde kolluk kuvvetleri görev alacak
Vaka sayısı arttığı için Bakan Koca'nın uyardığı Gaziantep'te düğünlerde kolluk kuvvetleri görev alacak
Turgut Şelalesi'nin mesire alanına dışarıdan yiyecek getiren yerli turistlerin aracını haritaya çevirdiler
Turgut Şelalesi'nin mesire alanına dışarıdan yiyecek getiren yerli turistlerin aracını haritaya çevirdiler
Korona bulgularını sıradan hastalık sanıp ağrı kesiciyle geçiştirenler virüsün bulaşmasına sebep oluyor
Korona bulgularını sıradan hastalık sanıp ağrı kesiciyle geçiştirenler virüsün bulaşmasına sebep oluyor
Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü
Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü
Türkiye maske ve koruyucu giysi ihracatından 573 milyon dolar kazandı
Türkiye maske ve koruyucu giysi ihracatından 573 milyon dolar kazandı
Domates fiyatları üreticiyi üzüyor
Domates fiyatları üreticiyi üzüyor
Oltayla bile balık tutulamayan çayda çıplak elle balık tutuyor
Oltayla bile balık tutulamayan çayda çıplak elle balık tutuyor
Beylikdüzü'nde İETT otobüsü köprü ayağına ok gibi saplandı
Beylikdüzü'nde İETT otobüsü köprü ayağına ok gibi saplandı
Siirt'te yetiştirilen rahvan atları sıfır araba fiyatına satılıyor
Siirt'te yetiştirilen rahvan atları sıfır araba fiyatına satılıyor
Sivrisinekler İstanbullulara kabusu yaşatıyor! Uzmanlar, sayıların neden arttığını söyledi
Sivrisinekler İstanbullulara kabusu yaşatıyor! Uzmanlar, sayıların neden arttığını söyledi
Küçükbaş hayvan çalan zanlı, pişkinliğiyle pes dedirtti
Küçükbaş hayvan çalan zanlı, pişkinliğiyle pes dedirtti
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı 7 ilimizi paylaştı
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı 7 ilimizi paylaştı
Ayrılmak isteyen sevgilisine Soylu ile çekilmiş fotoğraflarını gösterip tehdit etti: Devletin gizli ajanıyım
Ayrılmak isteyen sevgilisine Soylu ile çekilmiş fotoğraflarını gösterip tehdit etti: Devletin gizli ajanıyım
En İyi Erkek Şarkıcı ödülünü alan Mabel Matiz'in ödül konuşması eksik yayınlandı
En İyi Erkek Şarkıcı ödülünü alan Mabel Matiz'in ödül konuşması eksik yayınlandı
Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu
Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu
Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu
Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu
Çapraz bağı yırtılan Serdar Gürler, en az 6 ay sahalardan uzak kalacak
Çapraz bağı yırtılan Serdar Gürler, en az 6 ay sahalardan uzak kalacak
Hobi olarak yetiştirmeye başladığı çarkıfelek meyvelerinin kilosunu 100 liradan satıyor
Hobi olarak yetiştirmeye başladığı çarkıfelek meyvelerinin kilosunu 100 liradan satıyor
Kocaeli'de yaşlı adam, kendisini yol kenarındaki ağaca asarak intihar etti
Kocaeli'de yaşlı adam, kendisini yol kenarındaki ağaca asarak intihar etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Berat Albayrak Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Buse Varol Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor İrfan Buz Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Bakan Ankara Twitter Beşiktaş
Şu an buradasınız: Google'da Trump'la aynı kaderi paylaşıyor, durumuna isyan ediyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.7.2020 14:22:47. #1.15#
title