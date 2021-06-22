Google da sıkıntı mı var? Uygulama durduruldu hatası ne?
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Google da sıkıntı mı var? Uygulama durduruldu hatası ne?

Google da sıkıntı mı var? Uygulama durduruldu hatası ne?
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Android cihazlarda uygulamalarını kullanmak isteyenler, uygulama durduruldu hatası ile karşılaşıyor ve bu konuda detaylar merak ediliyor. Peki, Google da sıkıntı mı var? Uygulama durduruldu hatası ne?

Sabah saatlerinde uygulamalarını kullanmak için mobil cihazlarını açan kullanıcılar uygulama durduruldu hatası ile karşılaştı. Vatandaşlar konu ile ilgili detayları merak ederken Google da sıkıntı mı var ve Android durduruldu hatası ne gibi konular merak edildi.

GOOGLE'DA SIKINTI MI VAR?

Android cihazlarda uygulamalarını açanlar sorunla karşılaştı ve sık sık erişim kopması ile karşı karşıya kaldı. Kullanıcılar erişim sorunu yaşarken Google da sıkıntı mı var, şeklinde aramlar yapıldı.

Google da sıkıntı mı var? Uygulama durduruldu hatası ne?

Konu hakkında resmi açıklama henüz yapılmadı. Sorunun Android, Google ya da farklı bir sistemden mi kaynaklandığı henüz netlik kazanmadı.

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