Google'da Facebook Gibi Şifreleri Düz Metin Olarak Saklamış!



Google Bazı Kurumsal Şifreleri Düz Metin Olarak Sakladı. Bazı kurumların verilerinin 2015'ten bu yana savunmasız olduğu ortaya çıktı.

Facebook şifreleri düz metin olarak saklayan tek büyük teknoloji şirketi değil. Google, Google Apps kullanıcılarını bir şifre kurtarma uygulamasındaki 2005'ten bu yana olan bir "hatanın"; bu yönteme son verilene kadar bazı şifrelerini iç sistemlerinde bırakmadığı konusunda uyardı. Google, diğer düz metin şifrelerin Ocak 2019'dan bu yana geçici olarak depolandığını söyledi.

Tüm bunlara ilave olarak söz konusu "Güvenlik açığının" kötüye kullanıldığına dair bir kanıtta olmadığını açıkladı. Ancak yine de saldırganların şifrelemeyi kırdıktan sonra verilere doğrudan giriş ihtimali var denildi.

Bilinen bir ihlal olmamasına rağmen şirket işi şansa bırakmıyor ve Google Apps yöneticilerinden şifreleri değiştirmesi isteniyor. Hiç bir şey yapmayanların sa şifreleri otomatik olarak değiştirilecek. Bireysel tüketici hesaplarının bundan etkilenmediğini hatırlatalım.

Şirketler geçmişteki kötü güvenlik önlemleri politikasını temizlemek için yıllar sonra çok daha fazla efor sarfediyorlar.

Google Bazı Kurumsal Şifreleri Düz Metin Olarak Sakladı.

Google Cloud

Wired

Kaynak: Teknotalk.com