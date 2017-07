Google da "Always On" Dedi

Google Pixel ve Pixel XL, saf Android deneyimi sunması, teknik kadrosu ve özellikle kameralarıyla oldukça güçlü telefonlar. Bununla birlikte rakiplere göre bazı noktalarda eksikleri de var elbette. Bunlardan biri de Always On, yani Ekran Sürekli Açık modu telefonlarda bulunmuyordu. Ancak görünüşe göre Google, bu özelliği telefonlara ekliyor.



İLGİLİ HABER iPhone 9 için büyük iddia!



Ortaya çıkan bilgilere göre Google, Android 8.0 güncellemesi ile Always On özelliğini telefonlara ekleyecek. Böylece halihazırda piyasada olan Pixel ve Pixel XL modellerine gelecek olan Always On özelliği, ayrıca Pixel 2 ve Pixel 2 XL'da da böylelikle yer almış olacak.



Google'ın Android 8.0 güncellemesini eylül ayında kullanıma sunması bekleniyor.