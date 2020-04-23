Google da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Unutmadı! Arama motoru devi Google, Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel bir doodle hazırladı.

Arama motoru devi Google, Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel bir doodle hazırladı. Daha önce de ülkemizdeki bazı özel günleri doodle olarak sayfasına taşıyan Google, 23 Nisan'daki bu özel güne de ana sayfasında yer verdi.

Atatürk, Bayramı Tüm Çocuklara Armağan Etti

Atatürk'ün 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni (TBMM) açması ve bu özel günü çocuklara armağan etmesiyle birlikte, o tarihten itibaren 23 Nisan Türkiye için ulusal bir bayram olarak kutlanmaya başlandı.

Google'dan 23 Nisan'a Özel Doodle

İnternet devi Google'ın da bu özel günü unutmayıp doodle olarak ana sayfasına taşıması ve kutlaması dikkat çekti.

23 Nisan 1920 tarihinde TBMM ilk kez açılmış ve bu özel gün Atatürk tarafından çocuklara armağan edilmiştir. 23 Nisan bu nedenle Türkiye'de ulusal bir bayram olarak kabul edilir.