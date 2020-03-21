Google "COVID-19 Bilgi ve Kaynaklar" Sitesini Kullanıma Açtı
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Amerika Birleşik Devletleri, Dünya Sağlık Örgütü, Google, Teknoloji

Google "COVID-19 Bilgi ve Kaynaklar" Sitesini Kullanıma Açtı

Kafa karışıklıkları ve kısa bir gecikmenin ardından geçtiğimiz gün Google, COVID-19 Bilgi ve Kaynaklar web sitesini kullanıma hazır getirdi.

21.03.2020 12:34 | Son Güncelleme: 21.03.2020 12:34
Google

Kafa karışıklıkları ve kısa bir gecikmenin ardından geçtiğimiz gün Google, COVID-19 Bilgi ve Kaynaklar web sitesini kullanıma hazır getirdi. Bu özel deneyim Coronavirüse karşı eğitim, önleme ve yerel kaynaklar sağlamaya odaklanıyor.

COVID-19 bilgi sayfası Google'da arama yaparken karşılaştığınız bilgi paneli ile sizi karşılıyor. Sitenin ana sayfasında "Genel Bakış", "Belirtiler", "Önlemler" gibi bazı ipuçlarının haricinde tedavi yöntemlerine de yer verilmiş durumda.

Bir sonraki bölüm ise ABD ve Dünya Sağlık Örgütü Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nden "Yardım ve Bilgi" ile bağlantı kuruyorken, açılır liste içerisinde ABD eyaletlerine özel bilgilendirmelerde bulunuyor. DSÖ'nün önlem videolarına yer veren bu bölümde kullanıcılara önlem ipuçları sunuluyor.

Dünya çapında onaylanmış vakaları gösteren koronavirüs haritasına da sahip olan platformda ülkelere göre "1 milyon kişi başına vaka sayısı", "Kurtarıldı" ve "Ölümler" yazan sütunlarla bilgilendirme devam ediyor. Google ayrıca eğitimciler ve işletmeler için uzaktan öğrenmeyle ilgilenen kullanıcılara yardım sağlıyor.

Google'a göre COVID-19, şu anda hava durumu ve haber sorgularını geçerek "küresel olarak en çok aranan konu" haline geldi. Birçok büyük teknoloji şirketi koronavirüsle ilgili destek sağlamak için çaba sarf ediyor.

Kaynak: Tamindir

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