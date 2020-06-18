Google Chrome RAM Sorunu Çözülüyor
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Google Chrome RAM Sorunu Çözülüyor

Google Chrome, eskiden beri Windows'da RAM tüketimi ile ünlü bir web tarayıcı. Neyse ki, Google Chrome RAM sorunu yakında çözülüyor.

Google Chrome RAM Sorunu Çözülüyor
18.06.2020 18:51 | Son Güncelleme: 18.06.2020 19:53

Google Chrome, eskiden beri Windows'da RAM tüketimi ile ünlü bir web tarayıcı. Neyse ki, Google Chrome RAM sorunu yakında çözülüyor. Son Windows 10 Mayıs 2020 (20H1) güncellemesi, yeni segment yığın bellek geliştirmelerini beraberinde getiriyor. Google Chrome gibi bundan yararlanacak Win2 uygulamaları artık daha az bellek tüketecek. Google Chrome RAM kullanımı azalacak.

Google Chrome RAM Kullanımı Azalacak

Windows kullanıcıları yayınlandığı ilk günden beri Google Chrome tarayıcının bellek tüketiminden şikayetçi. "Google Chrome çok RAM kullanıyor.", "Chrome RAM yiyor.", "Chrome RAM canavarı" gibi pek çok benzer şikayet var. Ama artık Chrome RAM sorunu çözülüyor.

Microsoft tarafından son Windows 10 güncellemesinde geliştiriciler için sunulan yeni "SegmentHeap" değeri modern bir yığın uygulaması. Redmond merkezli şirkete göre, bu uygulama Windows 10 sürüm 2004 ve daha yenisini çalıştıran cihazlarda genel anlamda bellek kullanımını azaltacak.

Edge Tarayıcıda Test Edildi

Yazılım devi, yeni SegmentHeap değerini en yeni Chromium tabanlı Edge tarayıcısında kullanmaya başladı. Windows 10 Mayıs 2020 güncellemesinde ilk testlere göre bellek kullanımının yüzde 27 azaldığı belirtildi. Aynı şekilde Google Chrome geliştiricileri de bu yeni uygulamadan yararlanmak için benzer değişiklikler yapabilir. Chromium Gerrit'de bu değişikliklerin yakında yapılacağı paylaşıldı. Ancak Google Chrome kararlı sürümde ne zaman uygulanacağı belli değil.

Kaynak: Tamindir

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