Google Chrome için 64 Bit Desteği Geliyor! Google bünyesinde varlığını sürdüren ve yıllardır piyasanın en popüler internet tarayıcıları arasında yer alan Google Chrome, yerini kimseye kaptırmıyor.

Google bünyesinde varlığını sürdüren ve yıllardır piyasanın en popüler internet tarayıcıları arasında yer alan Google Chrome, yerini kimseye kaptırmıyor. Sahip olduğu konumu pekiştirmek isteyen Google Chrome için 64 Bit desteği sunulacak. İşte konu hakkında merak edilen tüm detaylar!

Google Chrome için 64 Bit Desteği Ne Anlama Geliyor?

Mobil platformda 32 bit mimaride varlığını sürdüren Google Chrome, artık daha gelişmiş bir tarayıcı olacak. Aslına bakacak olursak Google, 2014 yılında Android 5.0 Lollipop ile birlikte 64 bit mimariyi desteklemeye başlamıştı. Bununla birlikte birçok uygulama 64 bit'e yükseltildi. Ancak Google Chrome tam 6 yıldır 32 bit mimariyi kullanmaya devam etti. Artık Chrome da 64 bit mimariye kavuşacak.

iOS tam 3 yıldır 64 bit mimariyi kullanıyor. Ancak Android bu işleme daha erken başlamasına rağmen, Google tüm uygulamalara aynı hizmeti vermiyor. ve hala vermemeye kararlı. Çünkü 64 Bit mimariye sahip Google Chrome'u sadece Android 10 işletim sistemine sahip cihazlar kullanabilecek. Chrome Dev ve Chrome Canary'nin 85 ve 86 sürümleri, artık 64 bit mimariye geçiş yapacak. Diğer sürümler ise 32 bit olarak devam edecek. Google Chrome 1 Ağustos 2021 tarihine kadar 64 bit mimariye kavuşmuş olacak. Bakalım bu durum performansı nasıl etkileyecek.

Kaynak: Tamindir