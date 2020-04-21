Google Chrome Güvenlik Açığı ile Gündemde! Hemen Güncelleyin
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Google Chrome Güvenlik Açığı ile Gündemde! Hemen Güncelleyin

Google yaptığı açıklamada Google Chrome içerisinde tespit edilen ve milyarlarca kullanıcıyı risk altına sokabilecek kritik bir güvenlik açığı hakkında bir acil uyarı yayınladı.

21.04.2020 14:53 | Son Güncelleme: 21.04.2020 14:53
Google Chrome Güvenlik Açığı ile Gündemde! Hemen Güncelleyin

Google yaptığı açıklamada Google Chrome içerisinde tespit edilen ve milyarlarca kullanıcıyı risk altına sokabilecek kritik bir güvenlik açığı hakkında bir acil uyarı yayınladı. Google Chrome güvenlik açığı hakkında merak edilen detaylar yazımızda!

Google Chrome Güvenlik Açığı Nasıl Önlenir?

CVE-2020-6457 olarak kodlanan kritik güvenlik açığı, siber saldırganların sistemdeki boşluklardan yararlanarak güvenilmeyen kodları çalıştırmalarına olanak sunuyor. Bu açık özellikle Windows, Mac ve Linux kullanıcıları başta olmak üzere yaklaşık iki milyar kullanıcı için kritik bir tehlike yaratıyor.

Google söz konusu hatanın fark edilmesinin ardından 81.0.4044.113 sürüm numaları yeni bir yama güncellemesi yayınladı. Şirket tarafından acil olarak yüklenmesi tavsiye edilen güncelleme genellikle otomatik olarak yükleniyor. Buna karşın her ihtimale karşın bunu kullanıcıların kontrol etmesi öneriliyor.

Güncellemenin kurulu olup olmadığını görmek için internet tarayıcısına giriş yaptıktan sonra sağ üst tarafta yer alan menüye tıklamanız, 'Yardım' sekmesinden 'Google Chrome Hakkında' alanına giriş yapmanız gerekiyor. Bunun ardından internet tarayıcınızın güncel olup olmadığı otomatik olarak kontrol edilecek ve eğer güncel değilse güncellenecektir. Bu alanda 81.0.4044.113 sürümünün kurulu olduğunu görmeniz gerekiyor.

Kaynak: Tamindir

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