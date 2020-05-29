Google Chrome 84 Güncellemesi ile Zararlı Bildirimler Engellenecek Webde gezinirken özel bilgileri ele geçirme (kimlik avı) veya kötü amaçlı yazılım kurma girişiminde bulunan sitelerin rahatsız edici, yanıltıcı bildirimleriyle karşılaşabiliyoruz.

Webde gezinirken özel bilgileri ele geçirme (kimlik avı) veya kötü amaçlı yazılım kurma girişiminde bulunan sitelerin rahatsız edici, yanıltıcı bildirimleriyle karşılaşabiliyoruz. Bu sorunu gören Google, Chrome tarayıcıya kötü niyetli izin isteklerini veya bildirimlerini otomatik olarak engelleyecek bir özellik getirdi. Google Chrome 84 güncellemesi ile yeni güvenlik özelliği eklenmiş olacak.

Google Chrome 84 Güncellemesi Bildirim Özelliğini Değiştiriyor

Webdeki bildirimler kullanıcıların mesajlaşma, takvimler, e-posta istemcileri, sosyal medya ve teslimat servisleri gibi çok çeşitli uygulamalar için önemli güncellemeler almasına yardımcı oluyor. Ne yazık ki, tarayıcı bildirimleri kullanıcıları yanlış yönlendirmek, özel bilgileri çalmak veya kötü amaçlı yazılımları kurmak için kullanılabiliyor.

Google tarafından kötüye kullanım modelleri, izin isteği sorunları ve bildirim sorunları olmak üzere iki kategoriye ayrılıyor. İzin isteği sorunları, kullanıcıları yanlış yönlendirmek, kandırmak veya bildirimlere izin vermeye zorlamak için tasarlanmış istekler. Örneğin, kullanıcıların site içeriğine erişmek için bildirimlere izin vermesini gerektiren veya öncesinde yanıltıcı yönlendirmelerde bulunan web siteleri. Bildirim sorunları ise, sohbet mesajları, uyarılar veya sistem pencerelerine benzeyen sahte mesajları içeriyor. Ayrıca kimlik avı saldırıları, kullanıcıları kişisel bilgilerini çalmaya veya kandırmaya çalışan kötüye kullanım taktiği ve kötü amaçlı yazılımlar kuran veya bunlara bağlantı veren kötü amaçlı yazılım bildirimlerini içeriyor.

14 Temmuz'da yayınlanacak Chrome 84 final sürümünden itibaren, kötüye kullanım izni istekleri veya kötüye kullanım bildirimleri gönderen siteler otomatik olarak daha sessiz bildirimler kullanıcı arayüzüne kaydedilecek ve kullanıcılara sitenin kandırmaya çalıştığı bildirilecek.

Kullanıcı şikayetleri arasında en üst sırada olan kötüye kullanım bildirimi Chrome 84 sürümü ile son bulacak. Yeni özellik, Chrome Android ve iOS uygulamalarında da aktif olacak.