Google Çalışanları: Savaşın Parçası Olmak İstemiyoruz
Google'da çalışan ve aralarında üst düzey yöneticilerin de olduğu 3 bini aşkın kişi, imzaladıkları bir açık mektupla, şirketin ABD ordusuyla yaptığı işbirliğini sonlandırmasını istedi ve "Savaşın parçası olmak istemiyoruz" mesajı verdi.
5 Nisan 2018 Perşembe 17:17
Google'da çalışan ve aralarında üst düzey yöneticilerin de olduğu 3 bini aşkın kişi, imzaladıkları bir açık mektupla, şirketin ABD ordusuyla yaptığı işbirliğini sonlandırmasını istedi ve "Savaşın parçası olmak istemiyoruz" mesajı verdi.