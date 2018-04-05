Google Çalışanları: Savaşın Parçası Olmak İstemiyoruz

Google'da çalışan ve aralarında üst düzey yöneticilerin de olduğu 3 bini aşkın kişi, imzaladıkları bir açık mektupla, şirketin ABD ordusuyla yaptığı işbirliğini sonlandırmasını istedi ve "Savaşın parçası olmak istemiyoruz" mesajı verdi.

Google Çalışanları: Savaşın Parçası Olmak İstemiyoruz

Google'da çalışan ve aralarında üst düzey yöneticilerin de olduğu 3 bini aşkın kişi, imzaladıkları bir açık mektupla, şirketin ABD ordusuyla yaptığı işbirliğini sonlandırmasını istedi ve "Savaşın parçası olmak istemiyoruz" mesajı verdi.

Kaynak: Dunya.com

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