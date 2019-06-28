Google, Avrupa'dan Afrika'nın Güneyine Kadar İnternet Kablosu Döşeyecek

Alphabet Inc'in alt markası olan Google, cuma günü (bugün) Equiano isimli denizin altından geçen kablosunu duyurdu. Bu kablo sayesinde Afrika ve Avrupa arasında bağlantı kurulmasının yanı sıra bulut altyapısı da geliştirilecek.

Tamamen Google tarafından desteklenen Equiano, şirketin üçüncü uluslararası kablo projesi olacak.

Son üç yılda küresel altyapı teknolojisini geliştirme konusunda 47 milyar dolar yatırım yapan arama motoru devi, Equiano'nun küresel anlamda deniz altında gerçekleştireceği on dördüncü kablo yatırımı olacağını belirtti ve bir blog paylaşımında şu açıklamaları yaptı:

"Equiano, fiber eşleme seviyesindeki optik anahtarlamada, dalga boyu anahtarlama kullanma gibi geleneksel yöntemlerin kullanılmadığı, şirket düzeyindeki ilk denizaltı operasyon olacak."

Google, 2018 yılının dördüncü çeyreğinde, Alcatel Submarine Networks ile bir kontrat imzaladığını ve Güney Afrika'yı Portekiz'e bağlayacak olan projenin ilk aşamasının 2021 yılında tamamlanmasını beklediğini belirtti.

İnternetin bel kemiği olarak bilinen denizaltı kablolarının, dünyanın veri trafiğinin %99'unu taşıdığı biliniyor.