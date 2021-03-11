Google Astor Piazzola Doodle nedir? Astor Piazzola kimdir, nereli, mesleği ne? 11 Mart Google Doodle ne oldu? Astor Piazzola ne zaman öldü?

Google 11 Mart'ta Astor Piazzola için Doodle yaptı. Doodle'nin adı Astor Piazzola oldu. Peki doodle ne demek? Google arama motoru önemli gün ve haftalar için doodle eklemeye devam ediyor. Google'dan Astor Piazzola özel doodle! Google Astor Piazzola Doodle nedir? Astor Piazzola kimdir, nereli, mesleği ne? 11 Mart Google Doodle ne oldu?

Google önemli günler ve kişiler için Doodle yapmaya devam ediyor. 11 Mart tarihinde Astor Piazzola'nın özel Doodle'si yapıldı. Peki Google'dan Astor Piazzola özel doodle! Google Astor Piazzola Doodle nedir? Astor Piazzola kimdir, nereli, mesleği ne? 11 Mart Google Doodle ne oldu? Astor Piazzola'nın hayatı ve biyografisi haberimizde.

GOOGLE ASTOR PİAZZOLLA DOODLE'I NEDİR?

Google 8 Mart 2021 tarihi için yeni doodle'ı tanıttı. Yeni Doodle'ı Astor Piazzola oldu. Yeni Doodle resmine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

ASTOR PİAZZOLLA KİMDİR?

Astor Pantaleón Piazzolla, (d. 11 Mart 1921, Mar del Plata - ö. 4 Temmuz 1992, Buenos Aires), Arjantinli bandoneoncu ve Tango Nuevo'nun kurucusu.

İki yaşındayken ailesi New York'a yerleşti, 1937'ye kadar ABD'de yaşadı. Annesi terzi, babası ise berberdi. Mahalle arkadaşı Rocky Marciano, daha sonra dünya ağır sıklet boks şampiyonu olacak, bir grup arkadaşı ise Kaliforniya'da Alcatraz'da, bir kısmı ise New York'ta Sing Sing'de oturmak zorunda kalacaktı. Ama o kendini müziğiyle kurtardı. 10 yaşındayken tango orkestralarının önemli çalgısı bandoneonu ustaca çalışıyla ün kazandı, 1934'te tango şarkıcılarının kralı sayılan Carlos Gardel ile çalmaya başladı. Piazzolla bestelediği oda müzikleri, senfoniler, bale müzikleri ve tangolarında kendine özgü stiline her zaman sadık kaldı.

1954'te eğitim için bursla Paris'e gitti, ünlü Fransız eğitmen Nadia Boulanger'den ders aldı ve Gerry Mulligan ile de orada tanıştı. Bir yıl sonra Arjantin'e döndü, tangoyu monotonluktan kurtarmak için bir sekizli kurdu ve kendi tango stilini kabul ettirmeyi başardı. O günlerin en ünlü iki tango topluluğu için 200'den fazla parça düzenledi ve Buenos Aires Üniversitesi'nde konser veren ilk tango müzisyeni oldu. Kısa zaman sonra tiyatro toplulukları, film ve plak şirketlerinden beste siparişleri almaya başladı. Paris Opera Orkestrası Yaylı Çalgılar Topluluğu ve La Scala Opera Orkestrası müzisyenleriyle birlikte konserler verdi, 100'den fazla kayıt yaptı. Dünyanın en ünlü senfoni orkestraları onun, bandoneon konçertolarını yorumladı.

ASTOR PİAZZOLA KİMDİR, NERELİ, MESLEGİ NE?

Astor Pantaleón Piazzolla, 11 Mart 1921 tarihinde Buenos Aires'e 400 km uzaklıkta Atlantik sahilinde bir sayfiye yeri olan Mar del Plata'da doğdu.

11 MART GOOGLE DOODLE NE OLDU?

11 Mart 2021 tarihinde, Google Doodle Astor Pantaleón Piazzolla oldu.

Google Doodle, Google tarafından tatil, olaylar, başarılar ve insanları kutlamak için geçici bir süreliğine Google logosu üzerinde yapılan özel değişikliklerdir.İlk Google Doodle 1998 yılında Burning Man Festivali'ni kutlamak için tasarlanmıştır. İlk animasyonlu Doodle 2010 yılında Isaac Newton'un anısına yapılmıştır ve ilk interaktif Doodle ise Pac-Man'in 30. yıl dönümü için tasarlanmıştır.

ASTOR PİAZZOLLA NE ZAMAN ÖLDÜ?

4 Temmuz 1992'de Buenos Aires'te öldü.