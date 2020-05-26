Google Asistan Ödeme Yapmanızı Sağlayacak!
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Google Asistan Ödeme Yapmanızı Sağlayacak!

Sanal sistemler içerisinde önemli bir yere sahip olan Google asistan ödeme yapmanızı sağlayacak.

Google Asistan Ödeme Yapmanızı Sağlayacak!
26.05.2020 23:47 | Son Güncelleme: 26.05.2020 23:50

Sanal sistemler içerisinde önemli bir yere sahip olan Google asistan ödeme yapmanızı sağlayacak. İlk başlarda kulağa biraz tuhaf gelen özellik, kısa süre içerisinde iyice yaygınlaşacak.

Mobil ödeme sistemleri üzerinde çok fazla çalışma yürütülüyor. Örneğin Amazon firmasının kendi sistemi olan Echo, oldukça geniş bir ödeme ağı sunabiliyor. Amazon sanal asistanına herhangi bir ürünü almak istediğinizi söylediğinizde hızlıca sipariş verebiliyor. Rekabeti güçlendirmek isteyen Google aynısını kendi sistemlerine getiriyor.

Google asistan ödeme kolaylığı sağlayacak

Dünyanın en gelişmiş sanal asistan sistemlerinden bir tanesine sahip olan Google bunu kullanmak istiyor. Yeni asistan sistemi sayesinde, istediğiniz gibi sipariş verebileceksiniz. Kısacası asistan programı, sizin market görevliniz gibi olacak.

İlk başlarda kulağa oldukça hoş gelen sistemin, bazı soru işaretleri barındıran tarafları bulunuyor. Bu tür soru işaretlerinin daha çok güvenlik ile ilgili oluştuğunu söyleyebiliriz. Sistemi kullanan kişiler, başka birisinin kendi yerine sipariş vermesine engel olamayabilir.

Burada güvenlik problemlerinin karşısına hızlıca şifreler giriyor. Yüz tarama veya parmak izi gibi şifreler sayesinde, bu tür güvenlik açıkları yaşamazsınız. Şirketin özelliği, ne zaman dünya geneline yaygınlaştıracağı henüz kesin değil. Sizce böyle bir ödeme yöntemi kolaylık sağlar mı? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

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