Google Asistan'ın Yeni Özellikleri, Beta Sürümün Kaynak Kodlarında Ortaya Çıktı

Google uygulamasının beta 10.20 versiyonunun kaynak kodlarında yer alan bazı detaylar, Google Asistan'ın yeni özelliklerini açığa çıkardı. Ortaya çıkan özelliklerden ilki, Always-on display özelliği ile ilgili. Özelliğe bir örnek olarak şunu verebiliriz: Cihazın ekranı kapalıyken Google Asistan'a hava durumunu sorduğunuzda cevabı Always-on display üzerinde ekranın tamamen açılmasına gerek kalmadan alabiliyorsunuz. "Ambient Mode" ismiyle Google Asistan'a eklenecek bu özelliğin kullanım alanları tabii ki örneğimizle sınırlı kalmayacak.

Bu yılın başında Google, ekran kilitliyken Asistan ile yapılabilecek işlemlerin sayısını ciddi derecede azaltmıştı. Bunun gerekçesi olarak güvenliği gösteren Google, önümüzdeki güncellemeyle birlikte Voice Match özelliğinin erişimlerini artıracak ve cihazınız kilitliyken birçok işlemi yapabileceksiniz.

Buna ek olarak Google Asistan'ı önümüzdeki günlerde daha "kişiselleştirilebilir" olarak kullanabilmek mümkün olacak. Google Asistan'ı belirli konularda eğiterek daha efektif sonuçlar elde edebileceksiniz.

Son olarak Google, Asistan'ın "Rutinler" adlı özelliğinde de köklü değişikliklere gidecek. Yeni güncellemeyle birlikte Google Asistan, söylediğiniz tek bir sözden farklı çıkarımlar yaparak birden fazla işlem gerçekleştirme imkânına sahip olacak. Örneğin "Günaydın" dediğinizde Asistan; telefonunuzu sessiz moddan çıkarabilir, evinizdeki ışıkları, prizleri ve diğer akıllı cihazları ayarlayabilir, hava durumunu söyleyebilir, takviminizi ve anımsatıcılarınızı okuyabilir ve belirlediğiniz daha birçok işlemi sırasıyla gerçekleştirebilir hâle gelecek.

Şu an için beta sürümlerin kaynak kodlarında ortaya çıkan bu özellikler, önümüzdeki dönemde Google Asistan'a eklenebilir. Tabii ki tüm özelliklerin geleceği konusunda kesin bir bilgi yok ancak ortaya çıkan bu bilgiler bile oldukça heyecan verici.