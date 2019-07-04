Google Artık Tarayıcıların iOS Sürümlerinde Daha Fazla Reklam Gösterecek

Google, şirketin reklam hizmetinin sınırlarını genişletiyor. Google'ın uygulama reklamlarından sorumlu yöneticisi Rahul Oak tarafından yapılan açıklamalarda hem bu durum hem de durumun nedeni açıklandı.

Google'ın reklam blogu üzerinden yapılan açıklamalarda temmuz ayı itibarıyla iOS işletim sistemi için geliştirilmiş olan tarayıcılarda daha çok reklam bulunacağını belirten Oak, 3 milyondan fazla uygulama ve platform üzerinde reklam yaptıklarını, bu reklamların hem kullanıcılar hem de reklam verenler için büyük bir öneme sahip olduğunu ifade etti.

Reklam ağı genişliği için yeni yöntemler üzerinde çalıştıklarını söyleyen Oak, mobil tarayıcıların iOS sürümlerindeki reklamları artırmalarının nedenini de buna bağladı.

Konuyla ilgili olarak reklam verenlere de bir uyarı yapan Oak, reklam verenlerin hesaplarında bazı dalgalanmaların yaşanabileceğini, bunun olağan bir durum olduğunu ve hesaplarındaki bakiyeleri takip etmeleri gerektiğini söyledi.