Google Artık Android Kullanım İstatistiklerini Paylaşmayacak! İşte Sebebi
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Google, Teknoloji

Google Artık Android Kullanım İstatistiklerini Paylaşmayacak! İşte Sebebi

Google yıllarca Android versiyonların aktif kullanımlarını "Android dağıtım şeması" olarak paylaştı ve geliştiricileri bu şekilde yönlendirdi.

12.04.2020 09:53 | Son Güncelleme: 12.04.2020 09:53
Google Artık Android Kullanım İstatistiklerini Paylaşmayacak! İşte Sebebi

Google yıllarca Android versiyonların aktif kullanımlarını "Android dağıtım şeması" olarak paylaştı ve geliştiricileri bu şekilde yönlendirdi. Fakat şirket neredeyse bir yıldır bu kullanım oranlarını güncellemedi ve artık tamamen web'den bu grafiği kaldırdı.

Android dağıtım şeması, Android uygulama geliştiricilerini, uygulamalarının çalışabileceği sürüme karar vermelerini sağlamak için tasarlanmıştı. Ancak grafikteki Android kullanım oranları Google için gurur duyulmaktan çok uzaktı çünkü Marshmallow gibi eski sürümler yüzde 15'in üzerinde pazar payına sahipti.

2020 Nisan ayı itibarıyla Android kullanım dağılımı.

Hala yüzde 8.2 seviyesinde olan en güncel Android 10'un daha fazla cihaza gelmesi gerektiğini söyleyelim. Bunun haricinde Android Pie'ın yüzde 31,3 ile Android cihazları arasında en büyük paya sahip olduğunu da görüyoruz.

Muhtemelen ABD'li üretici bu sorunları göz önünde bulundurarak ilk olarak Ekim 2018'de grafiği güncellemeyi bırakmış yalnızca Google I/O 2019 etkinliğinde sunmayı tercih etmişti. Bu etkinlikten sonra neredeyse bir yıldır güncellenmeyen Android kullanım dağılımı sadece Android Studio'da basitçe yer alıyor.

Kaynak: Tamindir

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