Google Aramalara Karanlık Mod Geldi, Hemen Test Edin Bu ayın başlarında Android'deki Google Arama web sitesine karanlık mod özelliğinin gelmeye başladığını görmüştük.

Bu ayın başlarında Android'deki Google Arama web sitesine karanlık mod özelliğinin gelmeye başladığını görmüştük. Karanlık modun nasıl çalışacağından veya neden chrome:// flags üzerinden geliştirildiğini bilmediğimiz karanlık mod artık Google için resmileşen bir özellik haline geldi. Android'de Google Aramalar karanlık mod nasıl açılır? işte cevabı.

Google Arama karanlık mod kapsamında bazı tasarımlarını değişikliğe uğrattı. Değişikliğin ardından Android için Chrome'daki Google Arama sayfası, Google uygulamasına karşın daha koyu bir renk düzenine geçiş yaptı. Örneğin kullanılan mavinin gölgesi Google Arama uygulamasındakinden daha soluk renge sahip.

Google Aramalar Karanlık Mod Nasıl Açılır?

Google Arama için karanlık modu kendi cihazınızda denemek istiyorsanız, bunu yapmanın iki yolu vardır. Birincisi Chrome Canary veya Chrome Dev uygulamasını indirmenizi ve chrome:// flags sayfasını etkinleştirmeniz gerekiyor. Ancak şaşırtıcı bir şekilde normal Google Chrome uygulamasında da karanlık mod kullanılabiliyor.

Google Arama karanlık modu test etmek için ayarlarınızı özel ön sürüm tarayıcıya çevirin ve arama URL'sinin sonuna "&cs=1" yazın. Bu şekilde açılan yeni arama penceresinin karanlık modla geldiğini göreceksiniz. Ayrıca bu özelliğin şu anda sadece Google Chrome'un Android uygulamasında çalıştığını da belirtelim.