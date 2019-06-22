Google, Arama Sonuçlarını Paylaşmayı Kolaylaştıracak Bir Yenilik Getirdi

Herkesin bir sohbet sırasında bilinmeyen bir şey ortaya çıktığı durumda hemen Google'a başvurup işin doğrusu neymiş öğrenmeye çalışan en az bir arkadaşı vardır çünkü Google, günümüzün en büyük bilgi kaynaklarından biri. Şimdi vereceğimiz müjde, her bilgiye Google aracılığıyla ulaşan kişileri sevindirebilir. Bundan sonra Google'da yaptığınız aramaları, diğer insanlarla paylaşmanın uzun linkler yollamaktan çok daha kolay bir yolu var.

9to5Google internet sitesinde yapılan bir habere göre Google, uygulamasının beta versiyonunun yeni sürümünde arama sonuçlarınızı paylaşmanın çok kolay bir yolunu test ediliyor. Gelen yeni özellikle birlikte bir arama yaptığınız zaman sesli arama yapma butonunun yanında 'Paylaş' butonu beliriyor. Bu tuşa bastığınız zaman normalde bir Android uygulamasından bir şey paylaşırken karşınıza çıkan menü açılıyor ve arama sonuçlarını hangi uygulama aracılığıyla paylaşacağınızı seçebiliyorsunuz.

Paylaştığınız arama sonucuna tıklandığı zaman yaşanan durumlar, bu bağlantıya hangi cihazdan tıkladığınıza göre değişiyor. Örneğin Android bir cihaz kullanıyorsanız direkt olarak Google uygulaması açılıyor ve arama sonuçları karşınıza çıkıyor. Bir bilgisayar kullanıyorsanız direkt olarak Google'ın arama sonuçları sayfasına yönlendiriliyorsunuz.

Son olarak Google, arama sonuçlarını daha etkin kılmak için bazen kişiden kişiye değişebilen arama sonuçları çıkarabiliyor ancak bir arama sonucu paylaşıldığı zaman her ne kadar çıkan siteler kişiden kişiye göre değişiklik gösterebilse de bilgiye ulaşma süresinde büyük bir değişim olmuyor. Şimdilik Google'ın paylaşılan arama sonuçlarının herkeste aynı görünmesi için bir çalışması olup olmadığı bilinmiyor.

Şu an bu özellikten yalnızca beta sürümünü test eden kullanıcılar faydalanabiliyor. Google'ın bu özelliği normal sürüme ne zaman ekleyeceğiyse bilinmiyor.