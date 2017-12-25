Google, Apple'dan Mühendis "Çaldı"

Google'ın kendi silikon girişimini ciddiye aldığının büyük bir kanıtı ortaya çıktı. The Information'un yayınladığı rapora göre Google, Apple'da çalışan önemli mühendislerden bazılarını kendi çatısı altına aldı. Bunların arasında artık eski Apple mühemdisi olan John Bruno bulunuyor.



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Bruno daha önce grafik kartı geliştiricisi ATI'de çalışmış, ardından AMD'de baş mühendis olarak Apple'ın çekişmeli silikon analizi ekibinde çalıştı. Onun liderliğinde iPhone ve iPad rakip cihazlara göre çok daha iyi işlemci gücü performansı gösterdi.



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Bruno'nun Google'daki rolü şimdilik tam olarak belli değil, ancak LinkedIn sayfasında "sistem mimarı" olduğu yazıyor. Google'ın son hareketlerine bakılırsa şirket bir sonraki mobil cihazları için kendi donanımını üğretmek istiyor. Şu an Pixel 2'de bulunan ve Google tarafınadn geliştirilen Visual Core görsel çipi sayesinde cihaz eşsiz bir fotoğrafçılık tecrübesi sunuyor.



Görünüşe bakılırsa Google daha fazla donanım elementlerini eline alarak daha eşsiz ve yenilikçi telefonlar geliştirmeyi hedefliyor. Bruno'nun da arkaplanına bakılırsa, Pixel telefonlar bundan sonra daha iyi çipli sistemlere sahip olabilir.



