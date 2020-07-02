Google, Apple'a Varsayılan Arama Motoru Olmak için Milyarlar Ödüyor Google ve Apple'ın bir süredir var olan anlaşmaları, İngiltere'de tartışma konusu oldu. Google, Safari'nin varsayılan arama motoru olmak için Apple'a para milyarlarca dolar ödemeye devam ettiğini dile getirdi.

Google ve Apple'ın bir süredir var olan anlaşmaları, İngiltere'de tartışma konusu oldu. Google, Safari'nin varsayılan arama motoru olmak için Apple'a para milyarlarca dolar ödemeye devam ettiğini dile getirdi.

Dünyanın en önemli şirketleri arasında gelen Google ve Apple, aslında rekabetleri ile biliniyor. iOS ve Android işletim sistemleri ile en büyük rekabetlerini yaşayan şirketler, bazı konularda birbirlerine destek oluyorlar. Tabi bu destek bazen tartışmalara yol açabiliyor.

Google, 2019'da 1.5 Milyar Dolar Ödeme Yaptı

Apple cihazların içerisinde gelen Safari uygulaması varsayılan arama motoru olaran bir süredir Google'ı kullanıyor. Tabi Google bu işlem için 2018 yılında Apple'a yaklaşık 10 Milyar Dolar ödeme yapmış. 2019 yılında yenilenen bu anlaşmada Google sadece Birleşik Krallık'ta bu hizmetin verilmesi için 1.5 Milyar Dolar ödeme yapmış.

Tabi bu ödemeler İngiltere Rekabet ve Piyasalar Otoritesi'nin dikkatini çekmiş. Ortaya çıkan tartışmanın nedeni Google'ın yaptığı bu ödemeler. İddialara göre Google yaptığı bu ödemeler ile rekabet içerisinde olduğu Bing, Yahoo ve DuckDuckGo gibi arama motorlarının pazara girmesini engelliyor.

Bir bakımdan para ödeyerek Safari'de hüküm süren Google, zaten Google Chrome'da da varsayılan arama motoru olarak geliyor. Tabi piyasada en çok kullanılan tarayıcıların varsayılanı olan Google, rekabet halinde olduğu diğer arama motorlarını geride bırakıyor.

Konu hakkında tartışmalar devam ediyor. Ancak Google ve Apple arasındaki anlaşma bu nedenlerle bozulur mu bilinmez. Bakalım Google bu iddialara ne yanıt verecek.

Kaynak: Tamindir