Google, Androıdlere 'Deprem-Ölçer' Özelliği Yükledi Google, Android'leri, kullanıcıları bir deprem olmadan önce uyaracak "mini sismometre" ye dönüştürdü.

Google, Android'leri, kullanıcıları bir deprem olmadan önce uyaracak "mini sismometre" ye dönüştürdü.

Google, deprem meydana gelmeden dakikalar önce Android kullanıcılarını uyarıyor.

Firma, Kaliforniya'da 700'den fazla sismometre kullanarak uyarılar üretiyor.

Google, Google aramasında kullanıcılara yakınlarda bir deprem hissedip hissetmediklerini sormaya hazır.

Google, bir Android akıllı telefonu erken deprem dedektörüne dönüştüren bir özellik sunuyor.

Teknoloji devi, bu olayların doğru verilerini toplamak için Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırması ve Kaliforniya Valiliği Acil Hizmetler Ofisi ile işbirliği yaptı.

Bildirim, Kaliforniya'daki 700'den fazla sismometreden bilgi çeken bir sistem olan ShakeAlert'ten oluşturuldu.

DEPREM SİNYALLERİNİ ÖLÇECEK

Kullanıcılar, alarmı depremden dakikalar önce, yere düşme ve siper arama gibi güvende kalmanın yollarını alacak zamanlamaya sahip olabilecekler.

Android'lerin cihazlarını bir "mini sismometre" olarak kullanabilmesinin nedeni, ahizenin kullanıcıların akıllı telefonu döndürüp döndürmediğini algılayan ivmeölçeridir.

Google, "Tüm akıllı telefonlar, bir depremin olabileceğini gösteren sinyalleri algılayabilen küçük ivmeölçerlerle birlikte gelir," diye yazdı.

"Telefon, deprem olabileceğini düşündüğü bir şey algılarsa, deprem algılama sunucumuza sarsıntının meydana geldiği yerin kaba bir konumuyla birlikte bir sinyal gönderir."

Google, bu özelliği şimdilik Kaliforniya'da kullanıma sunmasına rağmen, onu diğer alanlara da getirmeyi umduğunu belirtiyor.

Kaynak: Space Mag Türkiye