Google, Android Beam'in Fişini Çekip Fast Share Adındaki Özelliği Kullanıma Sunacak

Android Q ile birlikte Android Beam adlı dosya paylaşım hizmetini rafa kaldıracak olan Google, Android Beam'in yerine daha verimli olması beklenen Fast Share teknolojisini duyuracak. Apple tarafında yer alan AirDrop teknolojisi, Android'de yer alan Android Beam'e göre çok daha stabil çalışıyor. Görünen o ki Google, bu durumu değiştirecek hamleler yapmaya hazırlanıyor.

9To5Google tarafından paylaşılan ekran görüntülerinde ortaya çıkan Fast Share'in nasıl çalışacağı, bu görüntüler sayesinde biraz da olsa anlaşılabiliyor. Paylaşılan ekran görüntülerinde yer alan dikkat çekici detaylardan biriyse cihaz listesinde Chromebook, iPhone ve bir akıllı saatin bulunması. Bu da demek oluyor ki Fast Share, sadece Android cihazlara özel bir teknoloji olmayacak.

Oldukça basit bir arayüze sahip olan Fast Share ile dosya paylaşmak için alıcı cihazı seçmeniz, ardından karşıdaki cihazın bu paylaşımı onaylaması gerekiyor. Huawei Share ve Apple AirDrop ile oldukça büyük benzerlikler taşıyacağı düşünülen Fast Share, Android cihazlarda yer alan önemli bir eksikliği tamamlamış olacak.

Android Q beta sürümü yüklü bir Pixel cihaza sahipseniz Fast Share özelliğine kavuşmuş olma ihtimaliniz var ancak özelliğin henüz tüm beta kullanıcılarına sunulmamış olduğunu da belirtelim.