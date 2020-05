Google, Android 11 Beta Lansmanını Ertelediğini Açıkladı Google, önümüzdeki hafta yapacağı Android 11 Beta lansmanını ve Android 11 Beta sürümünün yayınlanmasını ertelediğini açıkladı.

Son zamanlarda Android 11 işletim sistemi merak konusu olmuştu. Google, dün yaptığı açıklamada Android 11 ile ilk tanışmamızın önümüzdeki hafta gerçekleşeceğini belirtmişti. 3 Haziran Çarşamba günü Android 11'e özel bir lansman gerçekleştireceğini dile getiren Google, bu kararı dün akşam erteledi.

Dün akşam, Android Developers tarafından yapılan bir Twitter paylaşımında Google'ın Android 11 lansmanını ertelediği duyuruldu. Tabi lansmanda paylaşılacak olan Android 11 Beta sürümü de ertelendi. Ancak garip olan bu ertelemenin nedeninin bildirilmemesi. Google bu konuda herhangi bir açıklama yapmadı.

We are excited to tell you more about Android 11, but now is not the time to celebrate. We are postponing the June 3rd event and beta release. We'll be back with more on Android 11, soon.

"Size Android 11 hakkında daha fazla bilgi vermekten heyecan duyuyoruz, ancak şimdi kutlama zamanı değil. 3 Haziran etkinliğini ve beta sürümünü erteliyoruz. Yakında Android 11'de daha fazlası ile döneceğiz."

Görünüşe göre ilk başta lansman için saat ve tarih veren Google, bir sorundan dolayı lansmanı erteliyor. Google, vazgeçtiği lansmanı ne zaman yapacağını açıklamadı. Ancak bu lansmanda daha fazla bilgi ve özellik ile beraber geleeklerini belirtti. Bakalım Google, Android 11'i ne zaman tanıtacak.