Apple şirketi, Meta'dan önemli kişileri işe alarak, kendisini ait bir AR şirketi kurduğunu açıklamıştı. Bu teknolojik gelişme, Google firmasının dikkatini çekmişti.

Ancak Apple'ın AR teknolojisinin ilk uygulamasının 2022'de AR Gözlükleri şeklinde olması beklenirken, Google önemli bir çalım atarak çıtayı yükseltmek istiyor.

Google, artırılmış gerçeklik kullanan yeni bir sistem geliştirerek, akıllı gözlüklerini daha da akıllı hale getirecek.

New York Times, Google'ın AR tabanlı akıllı gözlükleri olan "yeni bir projeyi beslediğini" bildirdi. Proje, Google'ın geçen yıl akıllı gözlüklerle uğraşan bir şirket olan North'u satın almasından sonra başladığı bildirildi.

Google, Akıllı Gözlükler Üzerinde Yeni Bir Çalışma Yürütüyor

Google şirketi, North'u satın almadan önce Focals 1.0 gözlüklerini piyasadan çekmek ve Focal 2.0 gözlüklerini iptal etmek zorunda kaldı.

NYT'nin raporu, Google'ın yakın zamanda onayladığı Cihazlar ve Hizmetler altında Artırılmış Gerçeklik İşletim Sistemine odaklanan bir bölümün oluşumunu destekliyor. Şirket, bu bölümün "Artırılmış Gerçeklik (AR) ürünlerindeki donanımı kontrol eden ve yöneten yazılım bileşenleri" oluşturduğunu belirten bir iş ilanı yayınladı. Ayrıca, Google IO 2021'de Google Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Başkan Yardımcısı Clay Bavor, şirketin ileriye dönük derin Ar-Ge'ye odaklanacağını söyledi.

Google, giyilebilir pazarda zaten en fazla deneyime sahip teknoloji şirketi olarak ön plana çıkıyor. Google, akıllı telefon ekranını kişilerin gözlüklerinin önüne getirmek için ilk olarak 2013 yılında Google Glass'ı tanıttı.

Google Glass, sınırlı bir ürün olmasına rağmen giyilebilir pazarda isim yaptı. Ancak şirket, yoğun eleştiriler nedeniyle tüketici versiyonunu durdururken, kurumsal versiyonlar satmaya devam etti.

Google Glass ile yeni tasarlanan akıllı gözlükler arasındaki en büyük fark, artırılmış gerçeklik desteği olacak. AR, kullanıcıların bilgisayar yazılımı kullanarak gerçek dünyadaki nesneler ve insanlarla etkileşime girmesine izin verecek sistemdir.

Apple Gözlüklerin gelecek yıl gelmesi muhtemel olsa da Meta, gelecek yıl meyve vermesi beklenen Project Cambria kapsamında AR gözlükleri üzerinde de çalıştığı biliniyor.

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