Google, Afrikalı kadınlara 25 milyon dolar destek sağlayacak
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Google, Afrikalı kadınlara 25 milyon dolar destek sağlayacak

09.03.2021 00:51 | Son Güncelleme: 09.03.2021 00:51
Google, Afrikalı kadınlara 25 milyon dolar destek sağlayacak

Google, Afrika'daki kadınlara 25 milyon dolar destek vereceğini bildirdi.

Google, Afrika'daki kadınlara 25 milyon dolar destek vereceğini bildirdi.

Google Nijerya Direktörü Juliet Ehimuan, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Afrika'daki kadınları ekonomik olarak güçlendirmenin her zamankinden daha zor olduğunu söyledi.

Ehimuan, Google'ın yeni Küresel Etki Mücadelesi (GIC) programı kapsamında Afrika'daki kadınlara 25 milyon dolar destek vereceğini belirtti.

Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik GIC'nin statükoyu değiştirmeye odaklandığının altını çizen Ehimuan, gelir kayıplarının ve eğitim eksikliğinin sadece Kovid-19'un yan etkileri olmadığını, kadınların yıllarca kaydettiği ekonomik ilerlemeleri olumsuz etkileyeceğini vurguladı.

Ehimuan, kadınların toplumda önemli rol oynadığına dikkati çekerek, "Kadınların potansiyellerini güce dönüştürmek için gerekli araçlara, kaynaklara ve fırsatlara sahip olduklarında, bu sadece bireysel yaşamlarının gidişatını değiştirmez, aynı zamanda tüm toplulukları güçlendirir." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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