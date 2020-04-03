Google Açıkladı: Türkiye Evde Kalabildi mi?
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Google Açıkladı: Türkiye Evde Kalabildi mi?

Dünyanın en büyük teknoloji şirketi Google, akıllı telefonlardan topladığı konum bilgilerine göre ülkelerin dışarı çıkma oranlarındaki değişiklikleri açıkladı.

03.04.2020 11:50 | Son Güncelleme: 03.04.2020 11:50
Google Açıkladı: Türkiye Evde Kalabildi mi?

Dünyanın en büyük teknoloji şirketi Google, akıllı telefonlardan topladığı konum bilgilerine göre ülkelerin dışarı çıkma oranlarındaki değişiklikleri açıkladı. Yayınlanan istatistiklere göre Türkiye'de işe yerine gitme oranı yüzde 45 oranında azalırken, park ve bahçe ziyaretleri yüzde 60 oranında düştü.

Google Topluluk Hareketliliği Raporu başlığı altında günün erken saatlerinde yayınlanan sitede, çeşitli ülkelere dair veriler yer aldı. Android işletim sistemi kullanan akıllı telefonlardan toplanan konum bilgilerini işlediğini dile getiren Google, bu verilere dayanarak, hareket raporu hazırladı. Raporda, çeşitli mekanlara yapılan ziyaretlerdeki değişimler ele alındı. Google yayınladığı raporla ilgili şu bilgilere yer verdi: "COVID-19'a karşı verilen küresel tepki sonrasında insanlar sosyal mesafe gibi halk sağlığını koruyacak önlemler alarak, salgını durdurmaya çalışıyorlardı. Google Haritalar üzerine isimsiz lokasyon verileri toplayarak, hangi mekanların daha kalabalık olduğunu gösteriyorduk. Bu verilerin COVID-19 ile mücadele eden sağlık kurumlarına yardımcı olabileceğini duyduk ve bunları yayınlamaya karar verdik."

Türkiye'de dışarı çıkma oranı ne kadar düştü?

Google, yetkililere yardımcı olmak amacıyla paylaştığı raporlarda 131 ülkeye dair PDF halinde dökümanlar hazırladı. Türkiye'nin verileri indirildiğinde ise dışarı çıkma oranlarında büyük düşüşlerin yaşandığı görüldü. Ortalama verilerle günümüz oranlarını karşılaştıran raporlara göre ülkemizde yaşanan değişim, 29 Mart tarihine kadar aşağıdaki gibi oldu.

Perakende ve Dinlenme: Yüzde 75 düşüş (Restoran, kafe, alışveriş merkezleri, tema parkları, müzeler, kütüphaneler ve konser salonları)

Market ve Eczane: Yüzde 39 düşüş

Parklar: Yüzde 58 düşüş

Toplu Taşıma: Yüzde 71 düşüş

İş Yerleri: Yüzde 45 düşüş

Evler: Yüzde 17 artış

10 Mart tarihinin ardından Türkiye'de dışarı çıkma oranlarının bir hayli düştüğü görülürken, düşüş trendinin hafta sonları maalesef yükseliş gösterdiği de dikkatlerden kaçmadı. İtalya'da yaşanan değişim

Perakende ve Dinlenme: Yüzde 94 düşüş

Market ve Eczane: Yüzde 85 düşüş

Parklar: Yüzde 90 düşüş

Toplu Taşıma: Yüzde 87 düşüş

İş Yerleri: Yüzde 63 düşüş

Evler: Yüzde 24 artış

İspanya'da yaşanan değişim

Perakende ve Dinlenme: Yüzde 94 düşüş

Market ve Eczane: Yüzde 76 düşüş

Parklar: Yüzde 89 düşüş

Toplu Taşıma: Yüzde 88 düşüş

İş Yerleri: Yüzde 64 düşüş

Evler: Yüzde 22 artış

ABD'de yaşanan değişim

Perakende ve Dinlenme: Yüzde 47 düşüş

Market ve Eczane: Yüzde 22 düşüş

Parklar: Yüzde 19 düşüş

Toplu Taşıma: Yüzde 51 düşüş

İş Yerleri: Yüzde 38 düşüş

Evler: Yüzde 12 artış

Kaynak: Tamindir

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