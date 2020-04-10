Google Açıkladı: Türkiye'de Hareketlilik Azaldı! Google'ın akıllı telefon sahiplerinin konum bilgilerini kullanarak hazırladığı Covid-19 Topluluk Hareketlilik Raporları'na göre Türkiye'de karantina önlemleri sonucunda hareketlilik son bir haftada daha da

Google'ın akıllı telefon sahiplerinin konum bilgilerini kullanarak hazırladığı Covid-19 Topluluk Hareketlilik Raporları'na göre Türkiye'de karantina önlemleri sonucunda hareketlilik son bir haftada daha da azaldı.

Google Yeni Verileri Açıkladı!

5 Nisan itibarıyla Türkiye'de insanların alışveriş ve eğlence mekanlarında geçirdiği süre karantina öncesine göre yüzde 76 azaldı. Evde geçirilen süre yüzde 17'den yüzde 19'a çıktı. Virüsten korunmak için zorunlu olmadıkça evde kalmamız gerekiyor.

9 Nisan itibari ile toplam vaka sayısı 42.282 oldu. Toplam can kaybı ise 908'e yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1.552, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2.142 olarak açıklandı. Toplam entübe hasta sayısının 1.017 olduğu duyuruldu. Toplam test sayısının 276.338 olduğu açıklandı.

Yakın temas yolu ile bulaşan koronavirüsün henüz herhangi bir tedavisi bulunmamakta. Doktorlar ve uzmanlar aşı üretmek için çalışmalarına devam etmekte. Koronavirüsünün belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ateş yer almakta.