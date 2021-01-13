Google, ABD Başkanı Trump'ın YouTube hesabını askıya aldı
13.01.2021 07:43 | Son Güncelleme: 13.01.2021 07:47
Google, ABD Başkanı Donald Trump'ın YouTube hesabını askıya aldı.
Google, ABD Başkanı Donald Trump'ın YouTube hesabını askıya aldı.
Google, ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabını askıya aldı. Trump'ın YouTube hesabında 2,77 milyon abonesi bulunuyordu. Şirketin attığı adımla Trump, en az 7 gün boyunca siteye video yükleyemeyecek. Sosyal medya sitelerinden Twitter ve Facebook da Trump'ın hesabını askıya almıştı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı