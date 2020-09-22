Google, 2020 Sonbahar'ın gelişini doodle ile kutladı! Sonbahar özellikleri neler? Google, her özel günde olduğu gibi, sonbaharn gelişini bir doodle ile duyurdu. 2020 Sonbahar doodle olarak belirtilen tasarımla 22 Eylül sonbaharın gelişi müjdeleniyor. Peki, sonbahar mevsimi özellikleri neler?

Eylül ayı ile yeni bri mevsime giriliyor. Dünyaca ünlü dev arama motoru Google da 22 Eylül'de başlayan sonbaharın gelişini bugüne özel bir doodle ile duyurdu. Doğanın eşilden arınarak sarardığı Eylül ayında Kuzey Yarım Küre'de sonbahar, Güney Yarım Küre'de de ilkbahar yaşanmaya başlar. İşte, ayrıntılar...

GOOGLE'DAN 2020 SONBAHAR DOODLE'I!

Uzun ve sıcak yaz mevsimi sonrası Eylül ayı ile birlikte gelen sonbahar, Google tarafından da unutulmadı. 22 Eylül başlangıcı kabul edilen sonbahar bir doodle ile kutlandı.

SONBAHAR ÖZELLİKLERİ NELER?

* Ağaçların yaprakları sararırı ve dökülür.

* Sonbahar, yaz ile kış mevsimleri arasındaki mevsimdir ve Kuzey Yarım Kürede Eylül, Ekim ve Kasım; Güney Yarım Kürede ise, Mart, Nisan ve Mayıs aylarına denk gelir.

* Gündüzler kısalır, geceler uzar.

* Güneş, erken batar, daha az ısı ve ışık verir. Serin, yağmurlu ve rüzgarlı günlerin sayısı artar. Kış mevsiminin habercisidir.

* Basınç farkları oluşmaktadır.

* Hayvan göçleri yaşanmaktadır.

* Meyveler: Elma, mandalina, havuç,incir, nar, ayva, portakal vb.

* Sebzeler: Karnıbahar, lahana, ıspanak, pırasa, marul, tere, turp, taze soğan vb.

Kaynak: Haberler.com