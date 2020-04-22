Google, 2020 Dünya Günü'nü doodle yaptı! Dünya Günü'nün 50. yılı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Gündem ›› Google, 2020 Dünya Günü'nü doodle yaptı! Dünya Günü'nün 50. yılı - Haber
Amerika Birleşik Devletleri, San Francisco, Dünya Günü, Google, Güncel

Google, 2020 Dünya Günü'nü doodle yaptı! Dünya Günü'nün 50. yılı

Popüler arama motoru Google, Dünya Günü 2020'yi doodle'a taşıdı. Bu yıl 50.'si kutlanan Dünya Günü'nün konusu, evrenin en ufak ancak bir o kadar da olmazsa olmaz canlıları arılar. Arıların dünyaya faydalarının sıralandığı doodle, küçük bir oyunla bitiyor. Peki, arıların faydaları neler? Dünya Günü nedir?

22.04.2020 09:11 | Son Güncelleme: 22.04.2020 09:13
Google, 2020 Dünya Günü'nü doodle yaptı! Dünya Günü'nün 50. yılı

John McConnell tarfından 1969 yılında ABD'de ortaya atılan Dünya Günü, yaşadığımız evrene saygı duymayı barındırıyor. Doğaya dikkat çekerek, dünyanın sorunlarının çözüme kavuşturulması hedefleniyor. 50. yılını kutlayan Dünya Günü'nün bu seneki konusu arılar olarak belirledi. İşte, polenlerin efendisi arıların özellikleri...

DÜNYA GÜNÜ NEDİR?

Amerikalı barış aktivist John McConnell'in 1969 yılında San Francisco'da düzenlenen Ulusal UNESCO Dünya Konferansında ortaya attığı Dünya Günü, çevreye ve doğaya dikkat çekilmesi, yaşanılan dünyanın sorunlarının dile getirilmesi, çözüme kavuşturulması amaçlanır. Bu doğrultuda her yıl 22 Nisan günü çeşitli kutlamalarla gerçekleştirilir.

DÜNYA GÜNÜ DOODLE OLDU!

En çok tercih edilen popüler arama motoru Google, Dünya Günü'nü doodle yaptı. Hergün başka bir yerinde büyük sorunlar yaşanan Dünya'nın, kendi gününde sorunları ve harikaları gündeme geliyor. Dünya Günü'nün 2020 yılındaki teması ise aslında Dünya'nın önemli küçük unsurlarından arılar!

Google, 2020 Dünya Günü'nü doodle yaptı! Dünya Günü'nün 50. yılı

ARILARIN FAYDALARI, ÖZELLİKLERİ

100 milyon yıl öncesine dayanan geçmişleri ile arılar, insanlardan daha önce bu dünyada vardı. Karıncaların yanı sıra en çalışkan hayvanların başında gelirler ve yarım kilo bal için bir grup arının 2 milyon çiçeği gezmesi gerekir.

Görünüşte pek anlam verilemese de arılar dans ederek anlaşırler, yemek kaynağının yerini ve kovanlara mesafesini yine kendilerine has danslarıyla anlatırlar. Arı denince akla gelen 'vız vızz' sesleri onların kanatlarını ne kadar hızlı ve çok çırptığını simgeler. Bir bal arısı saniyede 230 kez kanat çırpabilir.

İnsanların arı gördüğünde sokulma tehlikesinden kormaları ise yersizdir, çünkü sadece dişi arıların iğneleri vardır ve sadece onlar sokabilir. Ancak bal arıları birini soktuktan sonra hemen ölürler. Milyonlarca çiçeği gezmek gibi kutsal görevleri olan arıların gelişmiş koku duyuları vardır ve 170 koku alıcısı bulunur. 2 km öteden polenin kokusunu alırlar. Ayrıca koloni halinde yaşayan küçük canlıların kendilerine özgü kokuları da vardır. Yani her koloninin farklı kokuları bulunur. Arılar kendi ağırlıklarından yüzlerce kat fazlasını da taşıyabilirler.

Google, 2020 Dünya Günü'nü doodle yaptı! Dünya Günü'nün 50. yılı

Arılar, diğer canlıların yanı sıra insanların yiyecekleri bir ürün ortaya koyan tek canlıdır. Birçok canlı gibi kılın kovanlarından çıkmaz ve yazın biriktirdikleri balları tüketirler. Öte yandan kraliça rıyı ve kendilerini sıcak tutmak için büyük bir grup oluşturarak kışı geçirirler.

Minik arıların 6 bacağı, 2 tane başlarının yanında gözü, ayrıca 3 tane de başlarının üstünde gözleri vardır. 2 kanat, nektar kesesi ve mideleri bulunur.

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Demet Akalın'ın, İtalyan mutfağını öve öve bitiremeyen Şeyma'ya verdiği yanıt şaşırttı Haber
Demet Akalın'ın, İtalyan mutfağını öve öve bitiremeyen Şeyma'ya verdiği yanıt şaşırttı
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu Haber
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu
Ümit Özat'tan yıllar sonra gelen 6-0'lık derbi itirafı: Yenilebilirdik Haber
Ümit Özat'tan yıllar sonra gelen 6-0'lık derbi itirafı: Yenilebilirdik
Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kaldı, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü Haber
Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kaldı, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü
Gaziantep Belediyesi'nin koronavirüs tablosuyla yaptığı 'esprili' paylaşıma tepki yağdı Haber
Gaziantep Belediyesi'nin koronavirüs tablosuyla yaptığı "esprili" paylaşıma tepki yağdı
Kuyruğun başı var sonu yok! 4 günlük yasak öncesi İstanbullulardan akın Haber
Kuyruğun başı var sonu yok! 4 günlük yasak öncesi İstanbullulardan akın
Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: 'Plato çizdik' demek insanı yanıltır, birçok ülke bu yanılgıya düştü
Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: 'Plato çizdik' demek insanı yanıltır, birçok ülke bu yanılgıya düştü
Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladı
Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladı
Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 119 artarak 2259'a yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 119 artarak 2259'a yükseldi
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Tedbirler hafifletilse de sahillerde geçen yaz ki iç içe geçmek gibi bir şey olmayacak
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Tedbirler hafifletilse de sahillerde geçen yaz ki iç içe geçmek gibi bir şey...
'Koronavirüs bulaşır' korkusu Kızılay'ın kan stoklarının yüzde 50'sini eritti
"Koronavirüs bulaşır" korkusu Kızılay'ın kan stoklarının yüzde 50'sini eritti
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, koronavirüs sürecinde köyünde tarla sürüp, çapa yaptı
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, koronavirüs sürecinde köyünde tarla sürüp, çapa yaptı
Çin'de kimyasal madde üretimi yapılan tesiste patlama meydana geldi
Çin'de kimyasal madde üretimi yapılan tesiste patlama meydana geldi
Michael Jordan, The Last Dance belgeselinden kazanacağı parayı hayır kurumuna bağışlayacak
Michael Jordan, The Last Dance belgeselinden kazanacağı parayı hayır kurumuna bağışlayacak
Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti
Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti
Salep soğanı toplayan şahsa, biyolojik çeşitliliği tahrip ettiği gerekçesiyle 73.747 lira para cezası kesildi
Salep soğanı toplayan şahsa, biyolojik çeşitliliği tahrip ettiği gerekçesiyle 73.747 lira para cezası kesildi
Ramazan'da iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek, pide satışı iftardan 2 saat önce sonlandırılacak
Ramazan'da iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek, pide satışı iftardan 2 saat önce sonlandırılacak
Bekçiler kendilerine mahalle polisi, mahalle muhafızı, koruma polisi ya da polis yardımcısı denmesini istiyor
Bekçiler kendilerine mahalle polisi, mahalle muhafızı, koruma polisi ya da polis yardımcısı denmesini istiyor
Şarkıcı Hadise'nin kırmızı elbise pozlarına beğeni yağdı
Şarkıcı Hadise'nin kırmızı elbise pozlarına beğeni yağdı
PTT'den okul bahçesinde sosyal mesafeli örnek yardım dağıtımı
PTT'den okul bahçesinde sosyal mesafeli örnek yardım dağıtımı
Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire, nasıl iyileştiğini anlattı
Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire, nasıl iyileştiğini anlattı
Survivor'da kavga eden Yasin ve Barış, 3 ödül oyununda men edildi
Survivor'da kavga eden Yasin ve Barış, 3 ödül oyununda men edildi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vaka sayısında 7 ile 10 gün içinde tepe noktaya gelebiliriz
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vaka sayısında 7 ile 10 gün içinde tepe noktaya gelebiliriz
Survivor 2020'de adaya veda eden isim Ezgi Hocaoğlu oldu
Survivor 2020'de adaya veda eden isim Ezgi Hocaoğlu oldu
Kahramanmaraş'ta bir kişi, çoban köpeği yüzünden tartıştığı dayısını ve kuzenini öldürdü
Kahramanmaraş'ta bir kişi, çoban köpeği yüzünden tartıştığı dayısını ve kuzenini öldürdü
Malezya'da koronavirüsten sonra bir salgın daha boy gösterdi: Dang Humması
Malezya'da koronavirüsten sonra bir salgın daha boy gösterdi: Dang Humması
Türkiye, solunum cihazının parça tedarikinde ABD'ye yardımcı olacak
Türkiye, solunum cihazının parça tedarikinde ABD'ye yardımcı olacak
Haluk Levent, virüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun çocuklarına burs verecek
Haluk Levent, virüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun çocuklarına burs verecek
Ahmet Davutoğlu, 'Erdoğan'a ihanet etti' eleştirilerini yorumladı: İhanet etseydim, Sayın Erdoğan'ın en zayıf zamanında yanında olmazdım
Ahmet Davutoğlu, "Erdoğan'a ihanet etti" eleştirilerini yorumladı: İhanet etseydim, Sayın Erdoğan'ın en zayıf...
Nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan Kahramanmaraş'ta görüntülendi
Nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan Kahramanmaraş'ta görüntülendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haydar Baş Faik Öztrak Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Kutsi Halil Sezai Acun Ilıcalı Murat Dalkılıç
Spor Ali Koç Lionel Messi Loris Karius Shane Larkin Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kız Mart Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Google, 2020 Dünya Günü'nü doodle yaptı! Dünya Günü'nün 50. yılı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.4.2020 09:19:48. #1.14#
title