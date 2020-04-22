Google, 2020 Dünya Günü'nü doodle yaptı! Dünya Günü'nün 50. yılı Popüler arama motoru Google, Dünya Günü 2020'yi doodle'a taşıdı. Bu yıl 50.'si kutlanan Dünya Günü'nün konusu, evrenin en ufak ancak bir o kadar da olmazsa olmaz canlıları arılar. Arıların dünyaya faydalarının sıralandığı doodle, küçük bir oyunla bitiyor. Peki, arıların faydaları neler? Dünya Günü nedir?

John McConnell tarfından 1969 yılında ABD'de ortaya atılan Dünya Günü, yaşadığımız evrene saygı duymayı barındırıyor. Doğaya dikkat çekerek, dünyanın sorunlarının çözüme kavuşturulması hedefleniyor. 50. yılını kutlayan Dünya Günü'nün bu seneki konusu arılar olarak belirledi. İşte, polenlerin efendisi arıların özellikleri...

DÜNYA GÜNÜ NEDİR?

Amerikalı barış aktivist John McConnell'in 1969 yılında San Francisco'da düzenlenen Ulusal UNESCO Dünya Konferansında ortaya attığı Dünya Günü, çevreye ve doğaya dikkat çekilmesi, yaşanılan dünyanın sorunlarının dile getirilmesi, çözüme kavuşturulması amaçlanır. Bu doğrultuda her yıl 22 Nisan günü çeşitli kutlamalarla gerçekleştirilir.

DÜNYA GÜNÜ DOODLE OLDU!

En çok tercih edilen popüler arama motoru Google, Dünya Günü'nü doodle yaptı. Hergün başka bir yerinde büyük sorunlar yaşanan Dünya'nın, kendi gününde sorunları ve harikaları gündeme geliyor. Dünya Günü'nün 2020 yılındaki teması ise aslında Dünya'nın önemli küçük unsurlarından arılar!

ARILARIN FAYDALARI, ÖZELLİKLERİ

100 milyon yıl öncesine dayanan geçmişleri ile arılar, insanlardan daha önce bu dünyada vardı. Karıncaların yanı sıra en çalışkan hayvanların başında gelirler ve yarım kilo bal için bir grup arının 2 milyon çiçeği gezmesi gerekir.

Görünüşte pek anlam verilemese de arılar dans ederek anlaşırler, yemek kaynağının yerini ve kovanlara mesafesini yine kendilerine has danslarıyla anlatırlar. Arı denince akla gelen 'vız vızz' sesleri onların kanatlarını ne kadar hızlı ve çok çırptığını simgeler. Bir bal arısı saniyede 230 kez kanat çırpabilir.

İnsanların arı gördüğünde sokulma tehlikesinden kormaları ise yersizdir, çünkü sadece dişi arıların iğneleri vardır ve sadece onlar sokabilir. Ancak bal arıları birini soktuktan sonra hemen ölürler. Milyonlarca çiçeği gezmek gibi kutsal görevleri olan arıların gelişmiş koku duyuları vardır ve 170 koku alıcısı bulunur. 2 km öteden polenin kokusunu alırlar. Ayrıca koloni halinde yaşayan küçük canlıların kendilerine özgü kokuları da vardır. Yani her koloninin farklı kokuları bulunur. Arılar kendi ağırlıklarından yüzlerce kat fazlasını da taşıyabilirler.

Arılar, diğer canlıların yanı sıra insanların yiyecekleri bir ürün ortaya koyan tek canlıdır. Birçok canlı gibi kılın kovanlarından çıkmaz ve yazın biriktirdikleri balları tüketirler. Öte yandan kraliça rıyı ve kendilerini sıcak tutmak için büyük bir grup oluşturarak kışı geçirirler.

Minik arıların 6 bacağı, 2 tane başlarının yanında gözü, ayrıca 3 tane de başlarının üstünde gözleri vardır. 2 kanat, nektar kesesi ve mideleri bulunur.