Google, 2017'de En Popüler Olan Filmleri Sıraladı! – Portal Genç



" data-medium-file="https://i1.wp.com/www.portalgenc.com/wp-content/uploads/2017/12/bc2ac3e90221633d1da6272eb9c66f7deee87875.jpeg'fit=300%2C148" data-large-file="https://i1.wp.com/www.portalgenc.com/wp-content/uploads/2017/12/bc2ac3e90221633d1da6272eb9c66f7deee87875.jpeg'fit=662%2C328"/>Google, 2017 senesinde maksimum popüler olan 50 filmi sizler için listeledi. Google belki bir iMDB değil, sadece 2017'nin en popüler 50 filmini sıraladı. Aslına bakarsak bunlara iyi demek ne kadar doğru bilmiyorum; aslına bakarsanız Google da bunun çok özel bir sıralama olmadığını, yalnızca 2017 yılında Google Play'de en çok satın alınan filmlere göre yapıldığını söylüyor. […] More