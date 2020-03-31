Google 1 Nisan Şakası Yapmayacak Yazılım devi Google, zaman zaman oldukça eğlenceli içeriklerle geliyor.

Yazılım devi Google, zaman zaman oldukça eğlenceli içeriklerle geliyor. Bazı zamanlarda arama sayfalarına ilginç sürprizler ekleyen şirket, bazen de Doodle adı verilen ve tarihe özel anlamlar içeren grafikler ekliyor.

Kuruluşun geleneksel hâle gelen eğlenceli içeriklerinden biri de 1 Nisan içerikleri. Bundan kısa bir süre önce teknolojiyle harmanlanmış ve kimsenin aklına gelmeyecek 1 Nisan şakalarıyla gündem olan Google, bu yıl şaka yapmayacak.

Google şakaları odak noktasını değiştirebilir

Gelen haber kaynaklarında, "Google, bu geleneği COVID-19 ile mücadele eden herkese saygısını göstermek için bu sene gerçekleştirmeyecek. Şu anda hedef, insanlara yardımcı olmak. Bu yüzden şakaları gelecek yılki 1 Nisan'a saklayalım" ifadelerinin olduğu görüldü.

Google; 'Kötü Espri Detektörü', 'Waldo Nerede?', 'Googz' gibi 1 Nisan şakaları yayınlamıştı. Bu yıl 1 Nisan şakasının gelmeyecek olması sıkıcı ancak Google'ın bu geleneği oldukça haklı bir sebepten dolayı iptal etmesi sorun yaratmıyor.