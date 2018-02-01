Google HTC'nin Pixel Ekibini Resmen Satın Aldı



Google HTC'nin Pixel Ekibini kendi saflarına resmen dahil etti. Google 1.1 Milyar Dolarlık HTC Anlaşmasını Tamamladı.

Hatırlayacağınız gibi Google'ın 1.1 milyar dolarlık anlaşmayla HTC'nin (fikri mülkiyet hakkı için münhasır olmayan bir lisans ile birlikte) bir kısmını kendi ekibine katma kararı aldı.

İki şirket bu gece anlaşmanın tamamlandığını açıkladı. Paylaşılan ayrıntılar daha önce ilan edildiği gibi görünüyor. HTC'nin Pixel telefonlarının arkasındaki ekip Google'a katılırken HTC; Vive ürünlerini VR'de rekabet etmek için kendi markası altında ve diğer mobil cihazlarla birlikte üretmeye devam edecek. Şirket ayrıca AR, AI ve IoT teknolojisindeki yeniliklerine ve araştırmalarına devam edecek.

Google 1.1 Milyar Dolarlık HTC Anlaşmasını Tamamladı



Özetle HTC Pixel Ekibi beklendiği gibi Google'a katılıyor.

Google Hardware SVP Rick Osterloh blog yazısında bugün;

"Google'ın en iyi AI, yazılım ve donanımını bir araya getirerek, dünyadaki insanlara kökten yararlı deneyimler yaratma misyonuyla, yeni takım arkadaşlarımızla çalışmaya başlıyoruz" dedi.

Orterloh'a göre bu anlaşmadan sonra Taipei Google'ın Asya-Pasifik Bölgesindeki en büyük mühendislik bölümünün yer aldığı yer olacak. Şirketin donanım üretimi konusundaki 3. yılı ve bunu daha uzun vadede yapmayı planladığının göstergesi olarak görebiliriz.

Google HTC Pixel Ekibini Satın Aldı, 1.1 Milyar Dolarlık satın alma ile Google Ne Yapıyor? Bu ne anlama geliyor?

http://www.teknotalk.com/google-1-1-milyar-dolarlik-htc-anlasmasini-tamamladi-62041/