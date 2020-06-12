Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 modelini tanıttı Goodyear, ödüllü dört mevsim lastik ürün gamının üçüncü nesli Vector 4Seasons Gen-3’ü tanıttı.

Goodyear, ödüllü dört mevsim lastik ürün gamının üçüncü nesli Vector 4Seasons Gen-3'ü tanıttı.

Goodyear Avrupa Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mike Rytokoski Vector 4Seasons Gen-3 ile ilgili olarak; "Tasarımcılarımız ve mühendislerimiz, diğer bütün markalardan daha fazla ödül kazanan dört mevsim lastiği olan Goodyear Vector 4Seasons Gen-2'yi daha da geliştirmeyi amaçlayan zorlu bir sürecin altından başarıyla kalktı. Vector 4Seasons Gen-3 ile en iyiyi daha da iyi hale getirmiş olmaktan gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Dört mevsim segmenti, lastik sektöründe en hızlı büyüyen segmentlerden biri olarak öne çıkıyor. Dört mevsim lastiği satın alan tüketiciler üç ana kriteri arıyor; tüm hava koşullarında sürüş güvenliği, ıslak zeminde mükemmel frenleme ve yol tutuşu, kuru zeminde mükemmel frenleme.

Markanın Snow Grip teknolojisi sayesinde, Vector 4Seasons Gen-3 karlı zeminde daha iyi yol tutuşu sağlıyor. Lastik deseninin merkezindeki yüksek sayıdaki kılcal kanallar, kar üzerinde daha iyi tutunarak lastiğin önceki nesline kıyasla yol tutuşunu yüzde 5 arttırıyor.

Goodyear'ın Dry Handling teknolojisi ise zorlu manevralar sırasında deformasyonu azaltan güçlendirilmiş sırt ve omuz bölgesi sunuyor. Bu özellik, kuru zeminde lastiğin önceki nesline oranla yüzde 5 daha kısa fren mesafesi ve daha yüksek araç hakimiyeti sağlıyor.

Marka, yol zeminindeki suyun lastikten hızla uzaklaşmasını sağlamak için Aqua Control teknolojisi kullanıyor. Lastik tasarımındaki derin ve geniş oluklar sayesinde önceki neslin etkileyici kızaklanma direnci performansı Vector 4 Seasons Gen-3'ün kullanım ömrü boyunca korunuyor.

Nisan 2020'de tanıtılan Yeni Vector 4Seasons Gen-3'ün binek ve SUV araçlara özel geliştirilen geniş ürün gamı büyük ölçüde 2020 yılı içinde, kalan ebatlar ise 2021 ve 2022 yıllarında tanıtılacak. Lastik aynı zamanda bir dizi OE onayı aldı ve Peugeot 2008/3008/5008, DS3 Crossback ve DS7 Crossback gibi araçlar üzerinde bu yılın devamında kullanımı planlanıyor. Yıl içerisinde diğer orijinal ekipman üreticileri tarafından gerçekleştirilecek bazı diğer Goodyear kullanımları gündemde.