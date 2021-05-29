Goodyear lastiklerinin kalitesi kadınlara emanet
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Goodyear lastiklerinin kalitesi kadınlara emanet

Goodyear lastiklerinin kalitesi kadınlara emanet
Carmedya.com - Haberler | Otomobil

Goodyear’ın Adapazarı fabrikasında uygulanan bir proje kapsamında 10 kadın çalışan, fabrikadaki kalite kontrol bölümünde görev almaya başladı.

CARMEDYA.COM – Goodyear'ın Adapazarı fabrikasında uygulanan bir proje kapsamında 10 kadın çalışan, fabrikadaki kalite kontrol bölümünde görev almaya başladı.

Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Goodyear Lastikleri T.A.Ş.'nin Genel Müdürü Mahmut Sarıoğlu; "Goodyear Türkiye olarak, kalite kontrol bölümünü kadın çalışanlarımıza emanet ettiğimiz için çok mutlu, çok gururluyuz. Goodyear, gerek Türkiye'de gerekse global platformda çeşitliliği öne çıkarmak için önemli çalışmalar yürütüyor. Çeşitliliği kucaklayan şirketlerin daha yenilikçi, daha karlı ve dolayısıyla daha başarılı olduğuna inanıyoruz. Tüm çalışanlarımızın saygı duyulduğunu ve değer verildiğini hissettiği, kapsayıcı ve çeşitlendirilmiş ortamı teşvik etmeye kararlıyız. Amacımız; bir yandan müşterilerimiz için performansı optimize edip, iş gücümüzün hizmet ettiğimiz toplulukları yansıtmasını sağlarken, bir yandan da temel iş hedeflerine ulaşmamızı sağlayan bir işgücünü desteklemek ve teşvik etmek. İlham veren kültür, Goodyear'ın genel kurumsal sorumluluk platformunun bir bileşenidir" diye konuştu.

Goodyear Adapazarı Fabrika Direktörü Utku İlhan ise bu önemli istihdam adımı için şunları söyledi; "Kadın çalışanlarımızın Goodyear ailesinin gücüne güç katacağına inandık, bu kararımızda ne kadar haklı olduğumuzu da kadın çalışanlarımızın bu kısa zaman zarfındaki uyum ve başarılarından gözlemledik. Bu, bizim için henüz bir başlangıç. İlerleyen süreçte kadın çalışan sayımızı arttırmayı hedefliyoruz."

Kaynak: Carmedya.com

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