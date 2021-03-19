Goodyear'la yaz mevsimi 500 TL'ye varan fırsatlarla geliyor
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Goodyear'la yaz mevsimi 500 TL'ye varan fırsatlarla geliyor

19.03.2021 16:27 | Son Güncelleme: 19.03.2021 16:33
Goodyear'la yaz mevsimi 500 TL'ye varan fırsatlarla geliyor

Goodyear, avantajlı bir kampanyayı hayata geçiriyor.

Goodyear, avantajlı bir kampanyayı hayata geçiriyor.

Goodyear'dan yapılan açıklamaya göre, Goodyear yetkili bayilerinden 30 Haziran 2021 tarihine kadar Eagle F1 ürün grubu ve Eagle Sport TZ ürün grubuna dahil lastik ürünlerinden tek seferde 4 adet satın alan tüketiciler, 150 TL'den 500 TL'ye varan servis kampanyasından yararlanma fırsatı bulacak.

Kampanya koşullarına uygun lastik alımı yapan tüketicilerin, https://goodyearclub.com.tr/ adresinde bulunan "Goodyear Yaz Kampanyası" linkine tıklayarak katılım koşullarını yerine getirmeleri ve aktivasyon formundaki başvuru adımlarını izleyerek istenen bilgileri doldurarak başvuruda bulunmaları yeterli olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu

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