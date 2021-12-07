Goodyear, kış lastiklerinin faydalarını sıraladı Açıklaması

Goodyear, soğuk kış mevsiminde aracın en iyi ayak izini çıkarması için kış lastiklerinin temel faydalarını sıraladı.

Goodyear'dan yapılan açıklamaya göre, soğuk hava koşulları ile +7°C ve altındaki hava sıcaklıkları için üretilen kış lastikleri, çekiş gücüne öncelik veren sırt desenleriyle tasarlanıyor.

Goodyear, kış lastiklerinin 5 temel faydasını şöyle sıraladı:

"Yaz lastiklerine oranla daha yumuşak hamurdan üretilmesi, kış lastiklerine daha fazla esneklik sağlar. Soğuk ve sert kış koşulları, lastik dişlerinin sertleşerek yol yüzeyine tutunmasının azalmasına yol açar. Kış lastiklerinin sıcaklıklar düştüğünde esneklik sağlamak üzere tasarlanmış olması nedeniyle lastiğin daha büyük bir kısmı yola temas eder. Goodyear'ın Winter Grip Teknolojisi, düşük sıcaklıklarda kauçuğun daha esnek olmasını sağlayarak karlı ve buzlu zeminlerde daha iyi yol tutuşuna olanak tanıyan yeni bir hamur bileşeni sunar.

Lastik sırtında bulunan daha derin, daha belirgin ve farklı kılcal kanallar (sırtın enine açılmış ince yarıklar) karın yakalanmasını sağlar. Daha sonra kılcal kanallarda donan kar bir tür pençe veya krampon işlevi görerek karlı zeminde yol tutuşu artırır. Bununla birlikte yumuşaklığını koruyan sırt deseni, buz üzerinde çekişi artırır. Böylece dört çeker olmayan araçlar dahi yolu daha iyi kavrar.

Goodyear UltraGrip 9+ ve UltraGrip Performance+ kış lastiklerinin özel hidrodinamik olukları, suyu lastik yüzeyinden hızla dışarı atar. Bu da lastik ve yol yüzeyi arasında su birikmesi nedeniyle lastiklerin yol tutuşu kaybetmesi anlamına gelen kızaklama riskini azaltır ve eriyen kar katmanıyla kaplı yollar gibi tehlikeli koşullarda çekişi artırır.x

Goodyear'ın Snow Protect Teknolojisi, karla kaplı yollarda fren mesafesini azaltmak üzere tasarlanmıştır. Yeni UltraGrip Performance+ lastiklerde bulunan Traction Protect Teknolojisi gibi çığır açan yeniliklerden bir diğeri de esnekliği artırılan gelişmiş reçine malzemesidir. Bu malzeme, frenleme kuvvetinin yol tutuşa daha iyi ve daha kolay dönüştürülmesini sağlayarak ıslak ve kuru zeminde fren mesafesini, Auto Bild dergisinin yaptığı testlerdeki en yakın rakibine göre 1,5 metreye kadar kısaltır.

Kış lastikleri, daha güvenli olmalarının yanında, sadece kış aylarında kullanıldıkları takdirde standart lastiklere kıyasla daha dayanıklıdır. Yüksek sırt esnekliği aşınmalara karşı daha fazla direnç sağlarken, aynı zamanda dayanıklılığı ve kilometre ömrünü artırır. Bu lastikler yalnızca hava sıcaklığının düşük olduğu zamanlarda (genellikle Kasım ile Mart arası) kullanıldığından yaz lastiklerinin daha uzun süre kullanılabilmesini de sağlar. Sıcaklıklar tekrar yükselmeye başladığında yaz lastiklerine geçilmeli."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Goodyear EMEA Bölgesi Tüketici Lastikleri Teknoloji Müdürü Laurent Colantonio, "Goodyear'ın UltraGrip kış lastiği ürün grubunun sağladığı temel faydalar ve benzersiz özellikler, istikrarlı ve gelişmiş bir performans sunarken, düşük sıcaklıklarda daha güvenli sürüş sağlar." ifadesini kullandı.

AA / Furkan Gençoğlu - Ekonomi Haberleri

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