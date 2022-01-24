Goodyear, karbon karası için Monolith ile iş birliği anlaşması imzaladı

Goodyear Tire & Rubber Company, Monolith iş birliğinde lastik için metan ve/veya biyometan kaynaklı karbon karası geliştirilmesi ve potansiyel kullanımı için iş birliği anlaşması imzaladı.

Goodyear Tire & Rubber Company, Monolith iş birliğinde lastik için metan ve/veya biyometan kaynaklı karbon karası geliştirilmesi ve potansiyel kullanımı için iş birliği anlaşması imzaladı.

Goodyear'dan yapılan açıklamaya göre, sektörde plazma bazlı metan piroliz işlemiyle üretilen karbon karası formunu kullanmaya başlayan ilk şirketlerden olan Goodyear, böylece daha sürdürülebilir malzemeler geliştirme ve kullanma çalışmalarını daha ileri taşıyacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Goodyear Küresel Operasyonlar Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Teknoloji Baş Sorumlusu Chris Helsel, Goodyear olarak, malzeme seçimlerinde sürdürülebilirlik ve pozitif etki yaratmak için çalıştıklarını belirterek, "Monolith ile yaptığımız iş birliği, daha iyi bir gelecek yaratmak için yüksek kaliteli ürünlerde sürdürülebilir malzemeleri nasıl kullandığımızın iyi bir örneğini oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Monolith kurucu ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Rob Hanson ise şunları kaydetti:

"Goodyear ile yüksek kaliteli ve temiz karbon karası için iş birliği yapmaktan ve lastikleri daha sürdürülebilir hale getirme misyonlarını desteklemekten dolayı gurur duyuyoruz. Sorumlu bir yaklaşımla üretilmiş kaliteli ürünlere olan tutkumuzu paylaşan Goodyear gibi alanında öncü şirketlerle çalışmaktan onur duyuyor ve bu iş birliğinin lastik sektörüne getireceği ilerlemeleri görmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz."

Verilen bilgiye göre, lastik üretiminde kullanılan ana malzemelerden biri olan karbon karası, lastik bileşimine daha yüksek dayanıklılık ve yuvarlanma direnci sağlıyor. Tipik bir binek lastiğinin ağırlığının yüzde 15-20'sini oluşturan karbon karası, geleneksel olarak atık petrol veya kömür katranı yağının yakılmasıyla elde ediliyor.

Goodyear, temiz hidrojen ve malzeme üretimi alanında dünya lideri olan Monolith ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında, metan ve/veya biyometandan üretilen karbon karasını test ediyor. Monolith'in plazma temelli işleminde metan pirolizi için yenilenebilir enerjiden faydalanılıyor ve bunun sonucunda yalnızca karbon ve hidrojen açığa çıkıyor.

Bağımsız bir şirket tarafından Monolith için gerçekleştirilen kullanım ömrü değerlendirmesinin sonuçlarına göre, plazma temelli bu işlem, geleneksel yöntemlerle üretilmiş karbon karasına kıyasla karbon emisyonlarının azaltılması dahil olmak üzere kullanım ömrü genelinde çevresel faydalar sağlayacak.

Yapılan kullanım ömrü değerlendirmesi ayrıca, gelecekte doğal gaza karşı biyometan ham maddesinin kullanılmasıyla bu teknolojinin karbon nötr ile karbon negatif arasında etki yaratma potansiyelinin olduğunu ortaya koyuyor.