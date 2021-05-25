Goodyear'ın yaz kampanyası 31 Temmuz'a kadar uzatıldı
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Goodyear'ın yaz kampanyası 31 Temmuz'a kadar uzatıldı

Goodyear'ın yaz kampanyası 31 Temmuz'a kadar uzatıldı
Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi

Goodyear, yaz için hazırladığı kampanyayı, yoğun talep üzerine 31 Temmuz'a kadar uzattı.

Goodyear, yaz için hazırladığı kampanyayı, yoğun talep üzerine 31 Temmuz'a kadar uzattı.

Goodyear'dan yapılan açıklamaya göre, yaz kampanyası kapsamında Goodyear yetkili bayilerinden ve satış noktalarından 31 Temmuz'a kadar Eagle F1 ürün grubu ve Eagle Sport TZ ürün grubuna dahil lastik ürünlerinden tek seferde 4 adet satın alan tüketiciler, 150 TL'den 500 TL'ye varan servis kampanyasından yararlanabilecek.

Goodyear'dan kampanya koşullarına uygun lastik alımı yapan tüketicilerin, https://goodyearclub.com.tr/ adresinde bulunan "Goodyear Yaz Kampanyası" linkine tıklayarak katılım koşullarını yerine getirmeleri ve aktivasyon formundaki başvuru adımlarını izleyerek istenen bilgileri doldurarak başvuruda bulunmaları yeterli olacak.

Stoklarla sınırlı olan kampanya 31 Temmuz'da sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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