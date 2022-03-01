Goodyear, geçen yıl ihracatını 237 milyon dolara çıkardı

Goodyear, zorlu geçen 2021 yılında da ekonomi için katma değer yaratmaya devam ederek ihracatını 237 milyon dolara çıkardı.

Goodyear açıklamasına göre, Türkiye'de geçen yıl toplam otomobil üretimi, tedarik sorunları nedeniyle bir önceki yıla kıyasla yüzde 8 azalarak 782 bin 835 adet düzeyinde gerçekleşti.

Goodyear, 2021 yılında üretimini ton bazında yüzde 25 artırırken, satış hacmini yüzde 4, net satış gelirlerini de yüzde 45 yükseltti.

Goodyear, küçülen pazara rağmen orijinal ekipman lastiği ve pazarın en önemli tedarikçisi olduğu hafif ticari araç lastiği üretiminde satışlarını adet bazında yüzde 18 artırma başarısı gösterdi. 2021'de pozitif bir ivmeyle başlayan Türkiye tüketici lastikleri yenileme pazarı, yılı büyümeyle kapattı.

Sektöre yeni bir boyut kazandıran Eagle Sport 4Seasons ve kendi sınıfının sigortalı tek lastiği olan EfficientGrip Cargo 2 başta olmak üzere yeni ürün lansmanları, yaz ve kış kampanyaları, lastik sigortası ve yol yardımı hizmetleri, yeni kazanılan perakende satış noktaları ve tüketicilerin lastik satın alma deneyimlerini risksiz hale getirmeyi hedefleyen "Sıfır Temas" uygulamaları, Goodyear'ı geçen yıl Türkiye'de tüketici lastikleri sektöründe başarıya taşıdı.

2021 yılında bir önceki yıla göre yatay bir seyir izleyen Türkiye ticari lastikler yenileme pazarında, Goodyear yeni filo kazanımları, ileri teknoloji hizmet çözümleri ve tüm Türkiye'de Goodyear standartlarında servis hizmeti veren TruckForce bayileri sayesinde yılı büyüme ile kapattı. Yıl içinde pazarın değişen ihtiyaçlarına yönelik uygulanan kampanyalar da pazar payı artışında etkili oldu.

"Pazarda güçlü sonuçlar elde ettik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Goodyear Lastikleri Türkiye Genel Müdürü Mahmut Sarıoğlu, ihracatlarını artırarak Türkiye ekonomisine katkıda bulunmaya devam ettiklerini ve daralan otomotiv pazarına rağmen Goodyear olarak faaliyetlerinin ivmesini koruduklarını belirtti.

Sarıoğlu, yenileme pazarında da olumlu sektör trendlerinden faydalanmaya devam ettiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Tüketicilerin lastik yenileme talebi hızını korudu ve biz de bu pazarda güçlü sonuçlar elde ettik. Taşımacılık sektörü rekor yük hacmine doğru ilerlerken, biz de Goodyear olarak en büyük ticari müşterilerimizin yüksek talebiyle karşılaştık. Bunun sonucunda filo lastik hacminin pandemi öncesi seviyelerin oldukça üstünde olmasıyla ticari faaliyetlerimiz 2021'de güçlü bir performans ortaya koydu."